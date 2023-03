Brücknera by trefil šlak. Šilhavý exkluzivně před kvalifikací o Euro

K premiéře jste pozval hned šest nováčků, ročníky 1996 až 2003. Že by nová doba?

Jak se to vezme. Zaprvé věříme v jejich sportovní formu. Zadruhé jsme reagovali na zdravotní stav stabilních hráčů, kteří tu z různých příčin být nemůžou.

A zatřetí?

Cítili jsme, že je potřeba svěží vítr.

Ať jsme konkrétní: poprvé jsou u týmu Juráskové a Douděra ze Slavie, plus sparťané Vitík, Sadílek a Čvančara.

Jsem zvědavý, jak to kluci zvládnou. Nemám křišťálovou kouli, abych to uměl garantovat, ale jsme přesvědčení, že to bylo správné rozhodnutí. Pravda, zkušeností tolik nemají, ale v ligovém kolotoči se všichni jeví dobře.