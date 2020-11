Výkřiky od piva mě nebaví. Trenér Šilhavý o stavu fotbalové reprezentace

Sám měl na podzim pozitivní test na covid, přesto reprezentaci vytáhl do elitní skupiny Ligy národů.

Tušíte, kolik dní zbývá do startu Eura?

To mi připomíná vnučka. Když přijde na návštěvu, hned se žene ke speciálnímu kalendáři, který odpočítává dny do startu turnaje: Dědo, koukej, tady jsi zapomněl, musíme to vymazat. Kontroluje mě.