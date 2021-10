Šilhavý si pochvaloval poločasové změny. Mohli jsme dát i víc gólů, řekl

Jak těžce se rodilo vítězství?

Na začátku nebyla naše převaha tak jednoznačná. Ztráceli jsme jednoduché míče na hranici pokutového území a soupeř chodil do nebezpečných brejků. Když jsme však po přestávce trochu přeskupili sestavu, tak už jsme byli ve středu pole kompaktnější. Po druhém gólu jsme už dominovali a mohli jsme dát branek i mnohem víc. Vítězství 2:0 však bereme.

Překvapil vás něčím soupeř?

Už v prvním utkání jsme viděli, že velmi dobře brání. Teď to bylo podobné, jen ještě přidali brejky. Věděli jsme, že mají rychlé hráče, na které si musíme dávat pozor. Naštěstí nic nedotáhli do konce, buď si s jejich akcemi poradila naše obrana, nebo sami ztratili míč.

Gólem a nahrávkou k vítězství výrazně pomohl Schick. Co říkáte jeho přínosu?

Už doma proti Walesu ukázal, jak je nebezpečný a že má formu. Dnes to potvrdil, gólem a nahrávkou nám pomohl ke třem bodům. Splnil přesně to, co od něho čekáme a budeme očekávat i nadále. Je to skvělý útočník s velkým talentem, který jde pořád nahoru.

Jak hodnotíte výkony Hložka se Sadílkem?

Hložek byl lepší ve druhém poločase, seděla mu hra ze strany. Sadílek pod hrotem splnil naše očekávání, hra se s jeho přesunem zlepšila, zhustil střed pole, kde udělal hrozně moc práce. Tenhle styl je mu vlastní.

Co přinesl příchod střídajícího Pavelky?

Zklidnil hru, ale nebylo to jen o něm. Sadílek vnesl do středu svoji energii a vybojoval spoustu míčů, i Hložkovi změna prospěla. Poločasové střídání ale bylo vynucené, protože se zranil Vydra. Nevím, jestli bychom to jinak přeskupili tak brzy. Zvažovali jsme i jiné varianty, ale tahle se ukázala jako nejlepší.

Co jste říkal atmosféře bez diváků?

Bylo to šílené, k fotbalu to vůbec nepatří. Jsem rád, že to kluci zvládli, protože není jednoduché se nachystat a předvést v takovém prostředí nejlepší výkon. Jsem rád, že to máme za sebou a těšíme se domů na poslední zápasy tohoto roku.

Wales vyhrál v Estonsku, takže se situace ve skupině nemění. Pořád ještě věříte v druhé místo?

Pořád věříme, i když to už nemáme ve svých rukou. Chceme zvládnout svůj zápas s Estonskem, Velšané zřejmě porazí Bělorusko, takže bude rozhodovat jejich utkání proti Belgii. Uvidíme, jak to celé dopadne. Pořád doufáme a věříme.