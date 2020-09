Šilhavý o nových adeptech i tlaku z klubů: Rozhodně nechci s nikým bojovat

Během posledních několika dní zažil něco, co nemá obdoby.

Nejprve přišel o opory Tomáše Součka s Patrikem Schickem, kteří přišli do kontaktu s nakaženým masérem. Pak mu v pátek hygiena kvůli dvěma pozitivním případům rozpustila tým po vítězství 3:1 nad Slovenskem.

Do toho národní tým za nedostatečná hygienická opatření opakovaně kritizoval slávistický šéf Jaroslav Tvrdík, hrozil stažením svých hráčů, nakonec však čtyři do provizorního kádru pro Skotsko dodal...

Mluvilo se o tom, že elitní kluby, které vyhlížejí evropské poháry, budou obezřetně zvažovat, zda své opory budou pouštět.

Česko - Skotsko 1:2 sympatický boj fotbalistů, dvě tyče a prohra z penalty

Proto ty obavy o možných úpravách regulí řídících fotbalových orgánů UEFA a FIFA. Zvlášť v době, kdy počty nakažených rostou závratnou rychlostí.

„Už teď to je za určitých okolností možné. Pak by to bylo hodně složité. Ale snad se to nestane,“ řekl Šilhavý pro web asociace.



Kouč v rozhovoru zdůraznil, že vedení splnilo všechna opatření, že reprezentace udělala maximum, aby se koronaviru vyhnula.

„Tým absolvoval víc testů, než nařizuje protokol UEFA. Splnili jsme všechno, co dokument požaduje, a nic jsme neporušili. Na vlastní oči jsem viděl, kolik úsilí tomu lidé kolem manažera Libora Sionka věnovali, abychom všechny regule dodrželi,“ prohlásil Šilhavý.



„Každý člen týmu musel mít negativní test ještě před začátkem srazu, ale přesto jsme pak v úterý jeden pozitivní test měli. Podle odborníků bychom tomu nezabránili ani v případě, že bychom testovali o den dřív, protože v pondělí by ten test zkrátka ještě pozitivní nebyl. Riziko můžete snížit, ale ne úplně odstranit.“



Šilhavý připomněl, že mezi zápasy Ligy národů měly pozitivně testované hráče třeba Francie či Belgie, ale do karantény týmy, na rozdíl od toho českého, nemusely.



„Kompetentní lidé kolem nároďáku a fotbalové asociace se teď samozřejmě budou bavit, jestli ta naše opatření nejde ještě zpřísnit. Co budeme moci udělat, to uděláme. Na druhou stranu nejsme jediná reprezentace, která v tomto směru měla problémy, ale jen my bohužel dopadli takhle,“ pravil.



Reprezentační trenér ještě uvedl, že by se nerad dostal do křížku se zástupci klubů ohledně nominace na další utkání.

„Chápu kluby, že o své hráče mají strach, protože je čekají důležité zápasy v lize nebo evropských pohárech. To jim nikdo nemůže zazlívat. Ale zároveň bych chtěl zdůraznit, že jsme s nimi vždycky komunikovali. Já s trenéry, manažer Libor Sionko zase s členy vedení. Tak to bylo i před posledním srazem. Vždycky jsme byli otevření komunikaci,“ líčil.

„Rozhodně nechci s nikým bojovat. Z úspěchů jednotlivých klubů v evropských pohárech může těžit i reprezentace a naopak z úspěchů reprezentace zase kluby,“ podotkl.



A co soudil o pondělní porážce se Skotskem (1:2), kdy jej na lavičce improvizovaného mužstva zastoupil David Holoubek?

„Po zápase jsem mu napsal, ať všem vyřídí gratulaci, že se rvali jako lvi. Chyběl bodík, ale ostudu neudělali,“ uvedl Šilhavý. „Pro ty kluky to byla šance, jak se ukázat v reprezentaci. Některé z nich sledujeme dlouhodobě. Teď jenom potvrdili, proč je mezi adepty máme. S některými musíme počítat,“ dodal.