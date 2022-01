„Takový záložníček blonďavý. Chrastítko jedno. Měl třicet kilo i s kopačkami,“ popisuje Plašila Kocourek. „Proti chlapům z Litomyšli mě šokoval svou orientací, chytrostí, vitalitou, neustálou snahou. Zatímco ostatní dorostenci byli rádi, že se po chybě honem zbavili míče a pak se zašili někam k lajně, aby byli neviditelní, on chtěl hrát dál. Chyba nechyba. Sakra, kdo to je? ptám se místních. No přece náš Jaroušek,“ popisuje Kocourek.

Venku si Jardy vždycky vážili daleko víc než doma. Stanislav Kocourek někdejší trenér fotbalisty Jaroslava Plašila