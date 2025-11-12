Videoanalýzou jsme hráče nezatěžovali. Lidem chceme udělat radost, říká Köstl

„Vzhledem k tomu, že někteří hráči kvůli zraněním ze sestavy vypadli, museli jsme oproti původnímu předpokladu některé věci změnit. Nicméně budeme chtít udělat radost lidem, což je to nejvíc, co můžeme. Věřím, že se nám to povede,“ prohlásil dočasný hlavní kouč Köstl.
Dá se proti San Marinu čekat podobná sestava, jaká nastoupí v pondělí proti Gibraltaru?
Vzhledem k nominaci si zahrají i nějací nováčci. A to může nastat jak se San Marinem, tak i v pondělí, protože jsou součásti národního týmu pro tento sraz. Šanci určitě mají. Ve čtvrtek nastoupí sestava, která bude mít opěrné body, jimiž se budeme chtít prezentovat i v pondělí. Bude to takový mix.
Jak to vypadá s útočníkem Patrikem Schickem?
Po sobotním ligovém zápase se potýkal s nějakou virózou, ale všechna vyšetření prokázala, že už je v pořádku.
Počítáte proti San Marinu i s oporami Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem?
Je to zápas národního týmu, takže bych to nesnižoval, což nemyslím směrem k San Marinu, ale k tomu, že se chceme nějakým způsobem prezentovat, nějaké věci si i vyzkoušet. Původní záměr byl trochu jiný, ale vypadli nám nějací hráči, takže na to jsme museli zareagovat v průběhu nominace i během srazu. Sestavu od nás už hráči víceméně vědí, ale bude záležet i na zdravotním stavu.
Máte nové asistenty, Jaroslava Plašila a Jana Rezka. Jak funguje spolupráce?
Mě to s nimi baví, je super, jak vnímají fotbal. Jarda Plašil dlouhodobě žije ve Francii, což je na něm znát. Spolupráce je výborná. Honza Rezek už dlouho trénuje na ligové úrovni, takže zase přináší svoje podněty. Máme spoustu mítinků jak s realizačním týmem, tak i s hráči, takže i tam svou velkou měrou přispívají ke všeobecné diskusi.
Vracíte se na tomto srazu ještě k nevydařenému střetnutí na Faerských ostrovech?
Vrátili jsme se k němu v rámci trenérského týmu, zápas jsme sledovali. Klukům jsme k tomu pár věcí řekli, ale už jsme je nezatěžovali nějakou videoanalýzou, což bývalo obvyklé. Teď jsme si řekli, že se budeme soustředit na nás, na naše výkony.
San Marino a Gibraltar jsou soupeři, s nimiž se toho moc nedá získat. Vnímáte ty duely přesto tak, že byste si mohli trochu napravit reputaci?
Doufám, že výkon a výsledek budou takové, že uděláme lidem radost, protože si to zaslouží. A jsou tady skvělí hráči. Těším se i na ty nováčky, přinesli do týmu energii.
Pořád existuje možnost, že byste nynější kvalifikační cyklus včetně případné baráže dokončil jako hlavní trenér.
Vnímám to tak, že před sebou máme dva zápasy, které chceme zvládnout. Pro mě to je těžká otázka, já jsem si tu nabídku nedal. My tady teď děláme maximum práce a koncentrujeme se na nynější zápasy. Věřím, že je zvládneme, pak už to bude na jiných lidech.
Co ale pro vás znamená, že jste trenérem národního mužstva?
Pro každého trenéra je to vrchol, ale doufám, že zápasů bude víc. Nicméně to neovlivním.
Poprvé v historii se národní mužstvo představí v Karviné. Jak vnímáte zdejší prostředí?
Je správné, že se regiony střídají. Další zápas hrajeme v Olomouci, takže logisticky to je ideální, že se hraje v Karviné. Pamatuju si, že když jsem na tento stadion přijel poprvé (jako asistent trenéra) se Slavií, tak jsem si říkal, že takové by mělo být ligové minimum ohledně fotbalových arén. Pokud by podobný stánek měl být standardem v české lize, tak jsme na tom dobře v tomhle ohledu.