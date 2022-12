A teď si začni užívat! Blažek o Hřebíkovi i slibu, kvůli němuž nešel do Plzně

Před Štědrým dnem mu zemřel děda: „Měl rakovinu plic, ale nikdo nečekal, že to půjde takovým fofrem. Byl to veselý chlap a nechtěl by, abychom fňukali.“

Blažkovi, držiteli sedmi fotbalových titulů, je právě dnes 50.

Je čas bilancovat?

Už tolik nedoběhnu, nedoskočím až k tyči, ale nebudu kňourat. Něco jsem si prožil a těším se na příště. Životem jsem oprýskaný, snad už jsem si správně poskládal priority a teď přichází ten nejlepší věk. Až si říkám: Blážo, začni si užívat.