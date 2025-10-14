Neoprávněný start a kontumace. JAR se i přesto po 16 letech kvalifikovala na MS

Všechny tři branky týmu vedeného belgickým trenérem Hugem Broosem vstřelili hráči jihoafrického celku Orlando Pirates. Postupně se trefili Thalante Mbatha, Oswin Appolis a Evidence Makgopa.
Jihoafrická republika ovládla skupinu C, i když přišla o tři body z utkání s Lesothem (0:3), do kterého nastoupil záložník Teboho Mokoena, jenž měl pykat za dvě žluté karty. Skupinu vedl do posledního hracího dne Benin, jenže prohrál v Nigérii 0:4 a v tabulce klesl na třetí místo. Nigérie si díky posunu na druhou příčku zahraje baráž.
JAR se na MS objeví počtvrté. V minulosti se kvalifikovala na turnaje v roce 1998 ve Francii a v roce 2002 v Jižní Koreji a Japonsku. V roce 2010 měla start automatický, coby hostitel šampionátu. Z afrických týmů mají jistou účast na MS v USA, Kanadě a Mexiku také fotbalisté Maroka, Tuniska, Egypta, Alžírska, Ghany a Kapverd.