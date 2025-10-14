Neoprávněný start a kontumace. JAR se i přesto po 16 letech kvalifikovala na MS

Fotbalisté Jižní Afriky se po 16 letech představí na mistrovství světa. V kvalifikaci uspěli navzdory nedávné kontumaci březnového zápasu proti Lesothu kvůli neoprávněnému startu hráče. Postup na závěrečný turnaj v příštím roce si v úterý zajistili vítězstvím 3:0 nad Rwandou.

Fotbalisté Jižní Afriky slaví postup na závěrečný turnaj MS 2030. | foto: Themba HadebeAP

Všechny tři branky týmu vedeného belgickým trenérem Hugem Broosem vstřelili hráči jihoafrického celku Orlando Pirates. Postupně se trefili Thalante Mbatha, Oswin Appolis a Evidence Makgopa.

Jihoafrická republika ovládla skupinu C, i když přišla o tři body z utkání s Lesothem (0:3), do kterého nastoupil záložník Teboho Mokoena, jenž měl pykat za dvě žluté karty. Skupinu vedl do posledního hracího dne Benin, jenže prohrál v Nigérii 0:4 a v tabulce klesl na třetí místo. Nigérie si díky posunu na druhou příčku zahraje baráž.

JAR se na MS objeví počtvrté. V minulosti se kvalifikovala na turnaje v roce 1998 ve Francii a v roce 2002 v Jižní Koreji a Japonsku. V roce 2010 měla start automatický, coby hostitel šampionátu. Z afrických týmů mají jistou účast na MS v USA, Kanadě a Mexiku také fotbalisté Maroka, Tuniska, Egypta, Alžírska, Ghany a Kapverd.

Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 4 3 0 1 8:3 9
2. SlovenskoSlovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Severní IrskoSev. Irsko 4 2 0 2 6:5 6
4. LucemburskoLucembursko 4 0 0 4 1:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 4 3 1 0 9:3 10
2. UkrajinaUkrajina 4 2 1 1 8:7 7
3. IslandIsland 4 1 1 2 11:9 4
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 4 0 1 3 2:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 3 0 0 11:0 9
2. TureckoTurecko 3 2 0 1 9:9 6
3. GruzieGruzie 3 1 0 2 5:5 3
4. BulharskoBulharsko 3 0 0 3 1:12 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 3 3 0 0 9:2 9
2. MaďarskoMaďarsko 3 1 1 1 6:5 4
3. ArménieArménie 3 1 0 2 2:8 3
4. IrskoIrsko 3 0 1 2 3:5 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 6 4 1 1 10:4 13
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 5 4 0 1 15:8 12
3. IzraelIzrael 6 3 0 3 15:16 9
4. EstonskoEstonsko 7 1 1 5 7:17 4
5. MoldavskoMoldavsko 6 0 1 5 4:26 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 5 2 1 2 4:6 7
4. LotyšskoLotyšsko 6 1 2 3 4:8 5
5. AndorraAndorra 6 0 1 5 2:12 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 6 5 1 0 20:1 16
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2:20 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

