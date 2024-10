Suchopárek: Baráž zvládneme. Skupina nahoru dolů? Ne, nahoře jsme nikdy nebyli

Češi do kvalifikace špatně vstoupili a jen díky zaváháním soupeřů dostali šanci, kterou nakonec využili. „Nedá se ani říci, že by skupina z naší strany byla nahoru a dolů. Spíš to bylo dolů, protože nahoře jsme nikdy nebyli. Po úvodních ztrátách jsme pak jen honili výsledky,“ uvedl Suchopárek.

Vyzdvihl některé klíčové momenty kvalifikace. „Ve třetím kole to byla domácí remíza s Dánskem, když jsme proti nejlepšímu týmu ve skupině ubránili stav 0:0. Pak výhra v Litvě, kde jsme prohrávali po poločase. Kdybychom tam nevyhráli, šance na postup už by nebyla. I díky soupeřům se nám před říjnovým srazem naskytla. Věděli jsme, že ji nemůžeme pustit,“ připomněl kouč složitý vývoj.

Často narážel na malou vytíženost hráčů v klubech. Kádr se měnil víc, než by si realizační tým přál. „Je tady spousta kvalitních hráčů, ale je jim dvaadvacet let. To už nejsou mladí kluci, už musí hrát. Podívejte se na trh, už mají být daleko jinde. Občas to řeknu na tiskových konferencích, nikde se to neobjeví a já jsem z toho zklamaný,“ uvedl Suchopárek.

„Kritika jde do našich řad, do trenérských a to i klubových. Není to jednoduché. Ale zvládli jsme to a jsme rádi. Překážky k fotbalu patří. Zvládneme i další, zvládneme baráž i mistrovství Evropy. Teď jsem o tom stoprocentně přesvědčený. Ne vždycky to tak bylo,“ prohlásil.

Kouč neskrýval značné vyčerpání. „Jsem unavený. Není to jednoduché. Dáváme týmu energii, z toho jsem vyšťavený, z celého průběhu kvalifikace. Komentáře nejsou příjemné. Dočtu se, že máme hráče, kteří jsou ve formě, jsou výborní, přitom já vlastně nevím, z jakého to je důvodu.“

Soupeře pro listopadovou baráž se jednadvacítka dozví ve čtvrtek. „Nebyla to jednoduchá kvalifikace. V minulé jsme měli po čtyřech zápasech 12 bodů. Teď za stejné období jen čtyři. Ale zvládli jsme to a sebevědomí hráčů bude jednoznačně stoupat. Důležitý je postup, který jsme zvládli přes překážky,“ dodal Suchopárek.