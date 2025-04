Fotbalová jedenadvacítka hledá kouče, Suchopárek po letním Euru u týmu končí

Někdejší reprezentační stoper a vicemistr Evropy z roku 1996 o svém rozhodnutí vedení asociace informoval už dřív.

Jeho nástupce u jedenadvacítky zatím není znám, spekuluje se o zkušeném Michalu Bílkovi. Bývalý vynikající záložník byl jako trenér úspěšný se Spartou i seniorskou reprezentací, s níž na Euru 2012 postoupil do čtvrtfinále.

Suchopárek působil na asociaci u mládežnických reprezentací jako hlavní kouč od roku 2016. Dvakrát dovedl k postupu na mistrovství Evropy výběr do 19 let (semifinále 2017, základní skupina 2019) i do 21 let (2023 a 2025).

V letech 2009 až 2015 působil jako asistent Jakuba Dovalila, společně vedli výběr do 20 let na mistrovství světa v Egyptě (2009, osmifinále) a výběr do 21 let na ME v Dánsku (2011, semifinále) a na domácím Euru v Česku (2015, základní skupina).

„Jana Suchopárka jsem navrhl k reprezentaci do 21 let v srpnu 2021, tedy krátce po mém zvolení předsedou. Bylo to jedno z prvních sportovních rozhodnutí. Věřil jsem jeho odbornosti, vůli po vítězství a zejména lidskému charakteru, který znám ze spolupráce osobně už od 90. let, kdy patřil do reprezentačního áčka,“ poznamenal předseda asociace Petr Fousek.

„Vedle výsledků se musí vidět, že řada jeho svěřenců už je v reprezentačním áčku, což je neméně důležitým posláním jednadvacítky. Děkuji mu za všechno, co pro fotbal udělal.“

Rozhodnutí opustit reprezentaci do 21 let, kterou vedl od léta roku 2021, v Suchopárkovi zrálo delší dobu. „V závěru poslední kvalifikace jsem to už naznačil kolegům z realizačního týmu a dál to tolik nešířil. Ale měl jsem v hlavě, že u mě ta změna přijde a dojít k ní prostě musí. Nehrálo roli ani to, jestli na mistrovství Evropy postoupíme. U trenéra není tak důležité přijít k týmu včas, ale poznat, kdy je čas odejít,“ řekl Suchopárek.

Na šampionátu na Slovensku se český tým ve skupině utká s Anglií (12. června), Německem (15. června) a Slovinskem (18. června). Všechny zápasy se hrají v Dunajské Stredě.