Musíme si vytvořit víc šancí a proměnit je, velí Suchopárek před Dány

Při srazu na Hluboké navštívil hrob trenéra Františka Cipra. Jeho rady by se mu hodily. Kouč Jan Suchopárek vnímá, že po prohře na Islandu a ztracené výhře z nastavení s Walesem musí jeho celek s Dány naplno bodovat, jinak má v kvalifikační skupině malér. „Cítíme, že máme kvalitu,“ tvrdí trenér před duelem v Českých Budějovicích.

Vstřebali jste zklamání z inkasovaného gólu v nastavení a remíze 1:1 s Walesem?

Zklamání trvá doteď. Naše zápasy s Islandem a Walesem byly v mnohém podobné. Inkasovaná branka byla hloupá a zbytečná. Celkově jsme ve druhé půli dovolili soupeři víc šancí, než jsme chtěli. To musíme zlepšit.

Bude Dánsko jiný soupeř?

Určitě. Dominují kombinačně, mají vysoké držení míče, volí krátké přihrávky. Stahují pozornost jinam, než kam přijde finální přihrávka. Asi budou hrát v rozestavení 4-3-3 s dobrou křídelní hrou. Bude to jiný styl hry než nakopávaná a souboje s Walesem.

Kdo je největší osobností soupeře?

Brankář Jörgensen pravidelně chytá za Villarreal. Na mužstvo působí velmi dobře a pomáhá i při organizaci obrany. Je to jejich klíčový hráč. Nebezpeční jsou zejména hráči v útočné fázi. Rasmussen umí tým vyhecovat. Asi osm hráčů pravidelně nastupují v zahraničí, je to silné mužstvo.

Byl jste i trochu psychologem?

Na srazu jdou zápasy vždy rychle po sobě. Aby byla nálada dobrá, musejí být hráči v myšlenkách uvolnění. V prvním poločase s Walesem se nám to dařilo. Musíme si nyní vytvořit ještě víc šancí a proměnit je. Cítíme, že na to kvalitu máme. Nepovedený závěr jsme si vyhodnotili, řekli jsme si k tomu pár věcí. Je v našich silách, abychom je porazili a v tabulce se na ně dotáhli.

Plánujete změny v sestavě?

Uvidíme. V pondělí máme předzápasový trénink, tak je otázka, jak na tom někteří hráči budou. Rozestavení máme jasné, v obsazení postů řešíme několik variant. Jednu z nich preferujeme.

Martin Vitík neodehrál za A tým reprezentace ani minutu. Nemrzí vás, že nebyl s vámi?

Strategie a domluva s áčkem je jasná. Víc bych se v tom nedloubal. Martin je součást širšího kádru reprezentačního áčka. Patří tam, nemůžeme spekulovat. Samozřejmě bychom ho tu rádi měli, ale byl s áčkem. Tak to je.

Proč s Walesem nenastoupil střelec Christophe Kanbongo?

Bylo to kvůli stylu hry soupeře. Zápas byl hodně silový, chtěli jsme vysoko napadat. To nejsou jeho hlavní přednosti, proto do hry nezasáhl.