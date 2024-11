Jak bez obav dorazit favorita a postoupit? Nesmíme se bát, tvrdí Suchopárek

Českému mužstvu by se hodila i dnes v Hradci Králové. Navíc si na rozdíl od odvety před dvěma lety k postupu bez komplikací dokonce může v zápase s Belgií dovolit jednobrankovou porážku.

Bude se od toho ve vyprodané Malšovické aréně odvíjet taktika? Kouč slibuje, že ne. „Nesmíme se bát,“ bude burcovat tým poté, co minulý týden favorita zaskočil a porazil ho 2:0.

ONLINE: Česko – Belgie odveta baráže o postup na ME do 21 let v úterý od 17:30

Že by zkušenost z minula?

Ano, před dvěma roky jsme to v baráži s Islandem zažili. Měli jsme dobrou výchozí pozici po venkovním vítězství 2:1, ale v odvetě v závěru utkání přišla na naše hráče určitá krize a málem jsme postup ještě ztratili.

Belgie je ještě v horší pozici než byl před dvěma lety Island, co podle vás změní, aby se mohla myslet na zvrat?

Osobně si myslím, že týmy, které mají takovou kvalitu, toho moc nemění. Je to vidět i na jejích zápasech, při změně taktiky nejde o zásadní věci. A myslet na to, že hráčsky na tom jsou velmi dobře. Musíme se mít pořád na pozoru, Belgie v kvalifikaci s výjimkou utkání ve Španělsku vyhrála všechny venkovní zápasy.

Co případné změny v sestavě Belgie poté, co jí první zápas nevyšel?

Může k nim sáhnout, ale nemyslím si, že se tak stane. Oni si věří a mají k tomu důvody. Přijeli skoro ve stejné sestavě, v jaké hráli minulý týden, změny nejsou zásadní.

Máte velmi slibný náskok, co vám řekl první zápas?

Rozebrali jsme si ho, a i když jsme vyhráli, tak v něm z naší strany rozhodně nebylo vše bezchybné. Hlavně nevynucené ztráty, které ale přicházely i z určité obavy něco nezkazit. Nadále musíme být ostražití a minimálně tak efektivní, jako v prvním zápase v Belgii. Uhráli jsme výsledek, který je asi nad očekávání, máme náskok, ale hotovo zdaleka není.

Jde o klíčový zápas v kvalifikaci, která se ne vždy pro český tým vyvíjela dobře. Může pomoci určitě dobrá náladě v kabině?

Může. Zároveň však být sebelepší, ale charakter týmu se vždy ukáže ve chvílích, když se třeba úplně nedaří. Když je pohoda a vše vychází, tak je to jednoduché. Během kvalifikace jsme se opravdu dostali do řady těžkých situací, ale to, že jsme nyní v této, dokazuje, že jsme si s nimi dokázali poradit. Máme v týmu spoustu hráčů, kteří dokázali těžké situace zvládnout už během kvalifikace.

Pomáhá vám v závěru kvalifikace i větší vytížení hráčů v klubech?

Je pravda, že se tento údaj v poslední době trochu zvedl, ale pokud jsem počítal správně, tak ze základní sestavy hraje nebo chytá pravidelně jen pět našich hráčů. Není to moc, ale oproti podzimu jde o posun. Tým se naštěstí semkl, už v říjnu zvládl klíčové zápasy ve Walesu a s Litvou a teď i ten v Belgii. Kluci jsou dobře nastavení, hrajeme týmově, což chceme přenést i do hradecké odvety.

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let se radují z druhého gólu do sítě Belgie.

V Hradci bude vyprodáno, velká pomoc?

Bereme to jako důležitý moment. Do Hradce jsme se přesunuli před rokem, kdy jsme přecházeli z Českých Budějovic. V Hradci jsme našli skvělé podmínky. Navíc se od prvního utkání zvyšuje počet diváků, který na zápas přijdou. Chodí jich hodně, atmosféra na našich zápasech je fantastická, chceme jim jejich podporu vrátit postupem.

Velkou podporu od nich bude určitě mít jejich hradecký oblíbenec Karel Spáčil. Po zranění, kterého vyřadilo z posledních zápasů základní skupiny, odehrál v Belgii celý zápas. Co jste na jeho výkon říkal?

Že se mi líbil výkon všech hráčů a s tím pracujeme. Nerad bych vyzdvihoval jednotlivce, ale Karel dlouhodobě ukazuje vynikající formu. Není mu potřeba ani něco výrazně vysvětlovat, je to typ hráče, který si tu cestu našel sám zodpovědnými výkony. Navíc v sobě má to, co hráč musí mít od narození – soudržnost, týmovost a zároveň se nikdy nevdává, což je pro defenzivní hráče velká devíza. S takovými hráči jsme vždy rádi pracovali a myslím si, že se nám to vždycky vyplatilo. U Karla to platí.