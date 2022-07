Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Pořád ho tak divně tahala třísla. Čím větší zápřah, tím větší bolest. Kolikrát si při rozcvičení postěžoval spoluhráčům: „Hele, já jedu přes závit.“ Jenže touha a zodpovědnost ho hnaly dál nejen tehdy na mistrovství světa dvacítek. „Jak jsem byl mladý, přerval jsem to silou.“ Nakonec to Jan Šimůnek coby kapitán dotáhl přesně před patnácti lety až do finále.