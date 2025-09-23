Zemřel bývalý fotbalista Jan Lála, stříbrný medailista z šampionátu v Chile

Byl jedním z posledních žijících stříbrných medailistů fotbalového mistrovství světa 1962 v Chile. Někdejší skvělý pravý obránce Jan Lála ve věku sedmaosmdesáti let v sobotu zemřel. Je spojován především se Slavií, za kterou hrál s přestávkami jedenáct let.
Jan Lála patřil mezi nejlepší domácí fotbalisty historie.

Byl účastníkem mistrovství světa v Chile 1962, kde Československo hrálo finále s Brazílií (1:3), v anketě Fotbalista roku byl v roce 1965 třetí a o dva roky později druhý.

Lála se narodil na Vysočině. Svým odvážným fotbalem učaroval Prahu. Nejprve jako dorostenec v Meteoru a hlavně v Čechii. To ještě ve středové řadě, později ho víceméně z nouze zastrčili na kraj obrany: „Pochopil jsem, že je to můj flek,“ říkal nedávno v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz.

Musíš zůstat věrný Slavii! Legenda, která nemohla hrát finále v Chile, slaví 85

Ve Slavii, kde působil v padesátých a šedesátých letech, na něj vzpomínají jako na oporu a hvězdu.

„Svými tahy na branku zaplňoval hřiště, což značilo vrchol jeho formy a sil. V dubnu 1962 se probojoval do základní sestavy A-mužstva a jel s ním na MS do Chile. Hrál v obranné čtveřici vpravo vedle ostřílených borců Pluskala, Popluhára, Nováka. Byl oporou ve všech zápasech, jen ve finále nemohl nastoupit kvůli zranění. Uhlídal například slavného „kličkaře“ Genta v zápase se Španělskem. Jeho výjimečného potenciálu útočně obranného pojetí využívala až do roku 1967,“ píše pražský klub na svém webu.

V reprezentaci zvládl 37 zápasů.

Z dvaadvaceti stříbrných medailistů z Chile dosud žijí už jen Jozef Štibrányi a Václav Mašek.

Držitel Zlatého míče Josef Masopust, největší hvězda tehdejšího výběru, zemřel v roce 2015. V roce 2023 skonal s třemi góly nejlepší střelec výběru na šampionátu Adolf Scherer, loni v listopadu Josef Jelínek.

