Zůstali jen dva: Jozef Štibrányi, čiperný slovenský útočník, oslavil v lednu ve zdraví pětaosmdesát. Václav Mašek, sparťanský střelec a legenda, je o rok mladší.
Honzík, jak Lálu laskavě oslovovali, jim už telefon nezvedne.
Ani na další vycházku po Praze se nevydá.
Před dvěma týdny mu bylo sedmaosmdesát, v sobotu jeho slávistické srdce dotlouklo.
Narodil se v Libické Lhotce, což je titěrná vesnička na Vysočině: třicet domů, něco přes padesát obyvatel. Odsud se Lála odrazil až ke světovému stříbru, což je fascinující příběh s lehce dojemnou tečkou.
Napadlo by vás vůbec, že bývaly časy, kdy náhradníci neměli na medaile nárok? Tehdy se v Chile po porážce 1:3 od brazilských kouzelníků rozdalo jen dvanáct kusů stříbrných placek a na smolaře Lálu nezbylo.
Odkopal všech pět předchozích zápasů, ale na konci semifinále ho nehezky trefil Jugoslávec Skoblar. Na stehně mu naskočila boule, která nemizela ještě dlouho po turnaji. Celou noc na pokoji brečel do polštáře, protože věděl, že si o zlato nezahraje.
|
Musíš zůstat věrný Slavii! Legenda, která nemohla hrát finále v Chile, slaví 85
Po finále smutně mžoural do země, než ho trenér Rudolf Vytlačil poplácal po ramenou a sundal medaili z krku: „Honzíku, ta je tvoje. Ber, dokud dávám. Ty si ji zasloužíš, teď už tě svět nepřehlédne.“
Přehlédnout Lálu? Snad proto, že moc nevyrostl, jen lehce přes metr sedmdesát. Ale na trávníku vyčníval, proto se před Chile vmáčkl do nominace, i když hrál se Slavií jen druhou ligu.
Říkalo se o něm, že předběhl dobu. V éře, kdy obránci měli pomalu zákaz vstupu na soupeřovu polovinu, se nebál rebelovat. Stáhl frajersky stulpny ke kotníkům a upaloval po pravém křídle, kličkoval, centroval. Klidně si i vystřelil, co by ne! Zároveň stíhal bránit a otrávit život největším hvězdám. Ani Španěl Gento, nejobletovanější superstar své doby, navoněný a napomádovaný elegán z Realu Madrid, si proti Lálovi na mistrovství světa neškrtl. A kdo ví, jak by vypadalo finále, kdyby do hry nemusel náhradník Tichý.
„Kdyby se Honza nezranil, měli jsme zlato. Na to vemte jed,“ přesvědčoval útočník Josef Jelínek.
Možná.
Třeba by vážně drobný suverén Lála vygumoval i Brazilce v čele s křivonohým Garrinchou, zázračně talentovaným bohémem.
Sám to taky uměl rozjet. Na hřišti, ale i na oslavě po zápase. Rád si ťuknul skleničkou bílého, s parťáky vyrážel do noční Prahy, sem tam ošidil trénink. Ale milovanou Slavii neopustil ani v době, kdy trčela ve druhé lize. Když se ozvala tehdy mocná Dukla, zavrtěl hlavou: „K lampasákům nikdy.“ Později vzpomínal, jak mu tatínek, pravověrný slávista, opakoval: „Honzíku, ty musíš zůstat věrný.“
Zůstal, což znamenalo, že ho minuly velké úspěchy. Jedinkrát byl se Slavií blízko titulu, na jaře 1966. Poslední kolo, narvaná dřevěná tribuna v Edenu, stačilo ustát zápas s Interem Bratislava. Jenže domácí Tesař nedal penaltu a rozhodčí Fencl pak vyčaroval další na opačné straně. Lála to v zoufalství zkusil a do mladého útočníka Sikory, který sebevědomě čapnul balon, hučel: „Mladej, kopni to vedle. Nebudeš litovat.“
Jenže Sikora, kterého čekal reprezentační zápas v Brazílii, minout nechtěl. A slávistické čekání na titul se protáhlo na dalších třicet let.
Čs. reprezentanti před odletem z ruzyňského letiště na MS ve fotbale v Chile. Zleva stojící vedoucí výpravy Uhlíř, předseda ústřední sekce kopané Rogl, Vladimír Kos, Ján Popluhár, Pavol Molnár, lékař MUDr. Jaroš, Jiří Tichý, Jozef Štibrányi, Josef Kadraba, Tomáš Pospíchal, Jan Lála, trenér Rudolf Vytlačil, Ladislav Novák, Viliam Schrojf (Schroiff), Adolf Scherer, sedící zleva Dr. Jíra, Josef Jelínek, Josef Masopust, Jozef Adamec, Václav Mašek, Pavel Kouba, Svatopluk Pluskal.
Lála mezitím odešel dohrát kariéru do Švýcarska, přestup do Lausanne si musel vytrucovat. Vydržel čtyři roky, pak se vrátil domů.
V posledních letech mu Slavia dělala radost. Často elegantně nastrojený tleskal přímo na čestné tribuně v Edenu, jen do rozhovorů už se mu nechtělo. Když už zvedl telefon, po pár otázkách hovor zničehonic utnul: „Tak se mějte, nashle.“
O víkendu se rozloučil napořád. A z báječné chilské party zůstali poslední dva.