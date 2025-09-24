Odešel Lála. Obránce elegán, který předběhl dobu. A Chilané už jsou jen dva

David Čermák
  8:14
Každý den mu začínal stejně. Nemohl dospat, takže už před osmou štrádoval na metro. Ze Spořilova dojel pár zastávek do centra Prahy a procházel se uličkami kolem Václavského náměstí, kde to zamlada miloval. Při mluvení sice lehce zadrhával a oddychoval, ale ještě dlouho po osmdesátce chodil svižně a poznali jste ho z dálky: podle hřívy bílých vlasů, která ani k stáru moc neprořídla. Jan Lála, jeden z hrdinů, kteří na fotbalovém mistrovství světa v Chile v roce 1962 vybojovali stříbro.
Fotogalerie4

Peter Herda (vlevo) a Jan Lála v Národním divadle při oslavách 120. výročí založení slávistického fotbalového klubu. | foto:  Michal Šula, MAFRA

Zůstali jen dva: Jozef Štibrányi, čiperný slovenský útočník, oslavil v lednu ve zdraví pětaosmdesát. Václav Mašek, sparťanský střelec a legenda, je o rok mladší.

Honzík, jak Lálu laskavě oslovovali, jim už telefon nezvedne.

Ani na další vycházku po Praze se nevydá.

Před dvěma týdny mu bylo sedmaosmdesát, v sobotu jeho slávistické srdce dotlouklo.

Narodil se v Libické Lhotce, což je titěrná vesnička na Vysočině: třicet domů, něco přes padesát obyvatel. Odsud se Lála odrazil až ke světovému stříbru, což je fascinující příběh s lehce dojemnou tečkou.

Napadlo by vás vůbec, že bývaly časy, kdy náhradníci neměli na medaile nárok? Tehdy se v Chile po porážce 1:3 od brazilských kouzelníků rozdalo jen dvanáct kusů stříbrných placek a na smolaře Lálu nezbylo.

Odkopal všech pět předchozích zápasů, ale na konci semifinále ho nehezky trefil Jugoslávec Skoblar. Na stehně mu naskočila boule, která nemizela ještě dlouho po turnaji. Celou noc na pokoji brečel do polštáře, protože věděl, že si o zlato nezahraje.

Musíš zůstat věrný Slavii! Legenda, která nemohla hrát finále v Chile, slaví 85

Po finále smutně mžoural do země, než ho trenér Rudolf Vytlačil poplácal po ramenou a sundal medaili z krku: „Honzíku, ta je tvoje. Ber, dokud dávám. Ty si ji zasloužíš, teď už tě svět nepřehlédne.“

Přehlédnout Lálu? Snad proto, že moc nevyrostl, jen lehce přes metr sedmdesát. Ale na trávníku vyčníval, proto se před Chile vmáčkl do nominace, i když hrál se Slavií jen druhou ligu.

Říkalo se o něm, že předběhl dobu. V éře, kdy obránci měli pomalu zákaz vstupu na soupeřovu polovinu, se nebál rebelovat. Stáhl frajersky stulpny ke kotníkům a upaloval po pravém křídle, kličkoval, centroval. Klidně si i vystřelil, co by ne! Zároveň stíhal bránit a otrávit život největším hvězdám. Ani Španěl Gento, nejobletovanější superstar své doby, navoněný a napomádovaný elegán z Realu Madrid, si proti Lálovi na mistrovství světa neškrtl. A kdo ví, jak by vypadalo finále, kdyby do hry nemusel náhradník Tichý.

„Kdyby se Honza nezranil, měli jsme zlato. Na to vemte jed,“ přesvědčoval útočník Josef Jelínek.

Možná.

Třeba by vážně drobný suverén Lála vygumoval i Brazilce v čele s křivonohým Garrinchou, zázračně talentovaným bohémem.

Sám to taky uměl rozjet. Na hřišti, ale i na oslavě po zápase. Rád si ťuknul skleničkou bílého, s parťáky vyrážel do noční Prahy, sem tam ošidil trénink. Ale milovanou Slavii neopustil ani v době, kdy trčela ve druhé lize. Když se ozvala tehdy mocná Dukla, zavrtěl hlavou: „K lampasákům nikdy.“ Později vzpomínal, jak mu tatínek, pravověrný slávista, opakoval: „Honzíku, ty musíš zůstat věrný.“

Zůstal, což znamenalo, že ho minuly velké úspěchy. Jedinkrát byl se Slavií blízko titulu, na jaře 1966. Poslední kolo, narvaná dřevěná tribuna v Edenu, stačilo ustát zápas s Interem Bratislava. Jenže domácí Tesař nedal penaltu a rozhodčí Fencl pak vyčaroval další na opačné straně. Lála to v zoufalství zkusil a do mladého útočníka Sikory, který sebevědomě čapnul balon, hučel: „Mladej, kopni to vedle. Nebudeš litovat.“

Jenže Sikora, kterého čekal reprezentační zápas v Brazílii, minout nechtěl. A slávistické čekání na titul se protáhlo na dalších třicet let.

Čs. reprezentanti před odletem z ruzyňského letiště na MS ve fotbale v Chile. Zleva stojící vedoucí výpravy Uhlíř, předseda ústřední sekce kopané Rogl, Vladimír Kos, Ján Popluhár, Pavol Molnár, lékař MUDr. Jaroš, Jiří Tichý, Jozef Štibrányi, Josef Kadraba, Tomáš Pospíchal, Jan Lála, trenér Rudolf Vytlačil, Ladislav Novák, Viliam Schrojf (Schroiff), Adolf Scherer, sedící zleva Dr. Jíra, Josef Jelínek, Josef Masopust, Jozef Adamec, Václav Mašek, Pavel Kouba, Svatopluk Pluskal.

Lála mezitím odešel dohrát kariéru do Švýcarska, přestup do Lausanne si musel vytrucovat. Vydržel čtyři roky, pak se vrátil domů.

V posledních letech mu Slavia dělala radost. Často elegantně nastrojený tleskal přímo na čestné tribuně v Edenu, jen do rozhovorů už se mu nechtělo. Když už zvedl telefon, po pár otázkách hovor zničehonic utnul: „Tak se mějte, nashle.“

O víkendu se rozloučil napořád. A z báječné chilské party zůstali poslední dva.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Karlovy Vary vs. SpartaFotbal - 3. kolo - 24. 9. 2025:Karlovy Vary vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
24. 9. 16:00
  • 33.00
  • 19.90
  • 1.00
Petřín Plzeň vs. Mladá BoleslavFotbal - 3. kolo - 24. 9. 2025:Petřín Plzeň vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
24. 9. 16:00
  • 14.80
  • 9.66
  • 1.09
Nové Sady vs. OlomoucFotbal - 3. kolo - 24. 9. 2025:Nové Sady vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
24. 9. 16:00
  • 33.00
  • 18.20
  • 1.02
Hlinsko vs. JablonecFotbal - 3. kolo - 24. 9. 2025:Hlinsko vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
24. 9. 16:00
  • 27.80
  • 12.80
  • 1.04
Frýdek-Místek vs. PardubiceFotbal - 3. kolo - 24. 9. 2025:Frýdek-Místek vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
24. 9. 16:00
  • 5.55
  • 4.58
  • 1.39
Domažlice vs. Bohemians 1905Fotbal - 3. kolo - 24. 9. 2025:Domažlice vs. Bohemians 1905 //www.idnes.cz/sport
24. 9. 16:00
  • 6.08
  • 4.76
  • 1.35
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Životní styl nebyl dobrý. Takhle pokračovat nemůžu, říká Rosický o svém zdraví

Před více než třemi měsíci ležel v nemocnici a přemýšlel, jak dál. „Když se vám něco takového stane, když vás to dožene až sem, tak o životě přemýšlíte. Proč se to stalo, co udělat jinak. Situace mě...

Fandím Baníku! popíchl brozanský brankář kotel fotbalové Slavie. A rozpoutal peklo

Brozanský brankář Daniel Páleník vypálil: Komu fandím? Baníku přece! A kotel fotbalové Slavie tím dopálil. Rozpoutal peklo. Páleník, ty jsi hovado! skandovali pak fanoušci sešívaných v úterním...

24. září 2025  7:30

Veselý má v Bohemians novou smlouvu, měl by je trénovat až do léta 2028

Jaroslav Veselý prodloužil s fotbalovými Bohemians 1905 smlouvu o další dva roky do 30. června 2028. Původní kontrakt v pražskému klubu měl osmačtyřicetiletému kouči vypršet po této sezoně. Klokani o...

23. září 2025  22:45

Kabiny fotbalových Pokratic pohltily plameny, lidé už poslali čtvrt milionu

O víkendu pohltily plameny kabiny a zázemí fotbalového Sokola Pokratice, teď funkcionáře postiženého oddílu dojímá solidarita, která se po zkáze vzedmula. Dárci přispívají na veřejnou sbírku, pomohl...

23. září 2025  11:51,  aktualizováno  20:45

Dembélého cesta: z floutka králem světového fotbalu. I díky ženě

Bylo jasné, že to video někdo vyštrachá. Jeden z jeho prvních rozhovorů vůbec. Ještě v dresu francouzského Rennes, v němž Ousmane Dembélé premiérově prorazil mezi dospěláky. V obličeji byl pořád...

23. září 2025  19:43

Řehák po poháru Slavie: Chorý je lehce zraněný, šest hráčů skolila chřipka

Splněná pohárová povinnost, ale taky vrásky ve fotbalové Slavii. Půltucet hráčů českého mistra odpadl kvůli chřipce, navíc v úterním zápase 3. kola MOL Cupu v Brozanech nenastoupil ani útočník Tomáš...

23. září 2025  19:30

Slavia uspěla v MOL Cupu v Brozanech, postup pojistila až v nastavení

Slávističtí fotbalisté vstoupili do domácího poháru MOL Cup výhrou 2:0 na stadionu třetiligových Brozan. Pražané dlouho vedli po brance Ondřeje Zmrzlého pouze 1:0, pojistku přidal až v nastavení...

23. září 2025  15:55,  aktualizováno  18:42

Fanouška napálili podvodníci. Na zápas letěl přes půl světa, měl ale falešný lístek

Roky si šetřil na cestu a minulý týden se konečně dočkal. Korejský fotbalový fanoušek jménem James se vydal přes půl světa ze Soulu do Anglie, aby viděl zápas milovaného Tottenhamu. Jenže když v...

23. září 2025  17:28

Zemřel bývalý fotbalista Jan Lála, stříbrný medailista z šampionátu v Chile

Byl jedním z posledních žijících stříbrných medailistů fotbalového mistrovství světa 1962 v Chile. Někdejší skvělý pravý obránce Jan Lála ve věku sedmaosmdesáti let v sobotu zemřel. Je spojován...

23. září 2025  17:15

Bude mít Souček nového trenéra? West Ham váhá, v Anglii už spekulují o náhradě

Momentálně si odpykává třízápasový trest, který vyfasoval za ostrý zákrok na holeň protihráče z Tottenhamu. Až se Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, zase vrátí do sestavy londýnského West...

23. září 2025  16:25

Vyprodaný Eden? Žádné sci-fi. Ženskou ligu ale brzdí malá konkurence, říká Pešír

Šest let působil u fotbalové reprezentace žen jakožto vedoucí týmu či technický vedoucí, než přešel k mužskému nároďáku. Teď je Tomáš Pešír místopředsedou FAČR. A v gesci má právě ženský fotbal. „Má...

23. září 2025  15:01

Yamalův otec zkritizoval Zlatý míč: Největší morální újma! Lamine je nejlepší na světě

Už v osmnácti letech ho zvolili druhým nejlepším fotbalistou světa, což je samo o sobě výjimečné. Jenže jakmile španělský zázrak Lamine Yamal ustoupil vítězi Ousmanu Dembélému, jeho otec zuřil....

23. září 2025  14:05

Jsem nevinný, ale přijal jsem kolektivní dohodu, říká Nedvěd o podmínce

Poté, co ve studiu celý večer komentoval ceremoniál udílení Zlatého míče, jenž sám v roce 2003 vyhrál, se vyjádřil také k záležitosti, která mu už tak příjemná není. Někdejší fotbalový záložník a...

23. září 2025  13:29

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.