Zůstat ve Spartě? Bylo by po mně. Kuchta i o Dánsku a ruském trmácení

Do léta přitom pro sparťanský útok platilo: Kuchta = 1. Kdykoli o něco šlo, byl na hřišti. Na jeho poctivý styl se spoléhalo. Ještě v nadstavbě stihl šest gólů v šesti zápasech, celkem v minulé sezoně 21 ve všech soutěžích. Jenže: „Kdybych teď ve Spartě zůstal, bylo by po mně.“

Česko – Albánie Pátek 20.45 online

Proč vlastně? Dva roky stačily?

Jo. Mohl jsem zůstat, ale chtěl jsem už zkusit něco jiného. Fotbalový život je krátký a nemá cenu čekat.

Mohl jste hrát Ligu mistrů.

A hrál bych? Jak moc? Upřímně, bylo by to pro mě hrozně těžké. Špatně jsem kousal, že jsem nenastoupil od začátku v odvetě play off proti Malmö. Už předtím jsem nehrál v Jablonci, běhal jsem pak s kondičním trenérem, spadl mezi náhradníky. Nechci machrovat, ale nebyl jsem na to zvyklý.