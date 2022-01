Koller ve filmu až v srpnu. Může za to omikron, vysvětlil režisér

„Denně si čtu články, co se vlastně všechno může stát, ale zároveň to nikdo přesně neví. Honza dal do filmu celý svůj životní příběh a já si nedovedu představit, že by třeba po týdnu promítání zavřeli kina. Nechci ani, aby lidé chodili do kina se strachem,“ uvedl Petr Větrovský, mozek celého projektu.

Kollerovi myšlenku představil loni, uprostřed tvrdého lockdownu. A po roce a půl natáčení, které probíhalo také v cizině, covid opět mění plány. Do Česka v posledních dnech dorazila nová a mnohem nakažlivější vlna nemoci.

„K dokumentu chystáme spoustu doprovodných akcí a těšíme se na kontakt s fanoušky. Fotbal jsem hrál z velké části vždycky hlavně pro ně, i proto jim chceme můj zfilmovaný příběh přiblížit i různými doprovodnými eventy,“ vysvětlil Koller, proč se premiéra odkládá.

Místo třetího února by se jeho film měl v českých kinech představit jedenáctého srpna. Pokud to samozřejmě aktuální situace dovolí.

Koller se prý v chystaném snímku otevřel jako nikdy předtím. I proto před čtrnácti dny v pražské pivnici U Pivrnce, kde představil i oficiální trailer, prohlásil: „Možná se o mně dozvíte i věci, které jste ani netušili.“

Nejlepší střelec reprezentační historie. Kluk ze Smetanovy Lhoty, vesničky na Písecku, co to dotáhl do Sparty, Lokerenu, Anderlechtu, Dortmundu, Monaka či Norimberku.

„Neměl jsem to jednoduché a šel jsem jinou cestou než řada spoluhráčů. Ale třeba můj příběh poslouží jako inspirace pro někoho dalšího,“ věří Koller.

Ve filmu o něm hovoří i bývalí parťáci z Česka i zahraničí. Brazilec Dedé na natáčení do Německa dokonce přicestoval až z Jižní Ameriky. Vystupují i Weidenfeller či Götze, Kollerovi někdejší kolegové z Dortmundu nebo tuzemské hvězdy Rosický, Poborský či Nedvěd. A samozřejmě jeho nejbližší.

„Jak se premiéra blíží, jsem samozřejmě trochu nervózní. Je to něco jiného, než když jsem se předváděl na hřišti,“ přiznal Koller na začátku měsíce.

To všechno se ovšem - neplánovaně - ještě o půl roku posouvá.