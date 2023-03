Koller na bankovce. Snad Sparta udělá titul a reprezentace už nezažije výbuch, říká

Žádný český fotbalista dosud památeční bankovku neměl. „Zároveň je pro nás speciální ji vytvářet pro živou osobnost. Většinou moc kecají do výroby,“ zasmál se ředitel Státní tiskárny cenin Tomáš Hebelka.

„Klidně tady můžu skočit pod tramvaj,“ opáčil v žertu Koller.

V oběhu se objeví celkem 1973 kusů, což odpovídá útočníkově roku narození. Návrh zhotovil autor běžných českých bankovek, grafik Václav Fait. „Byl jsem nadšený, ale taky jsem měl těžkou hlavu. Přes všechny starosti jsem s dílem spokojený. Odnesl jsem si velký zážitek.“

„Sám sobě se většinou nelíbím, ale tohle je skvělé. Autoři jsou machři a zpracování je opravdu krásné,“ dodal Koller.

Detail sběratelské bankovky vydané k padesátinám fotbalisty Jana Kollera.

O čem ještě mluvil?

O oslavách. „Byly už u nás ve Smetanově Lhotě po zápase. Jedinou kaňkou byl výsledek, prohráli jsme 1:5. Ale aspoň gól mě dát nechali. Nastoupil jsem nejdřív v záloze, pak už jsem v nouzi šel do útoku.“

O zálibách. „Kromě fotbalu je to hlavně hokej, který chodíme hrát třikrát týdně s bývalými kamarády z reprezentace. Výška mi problém nedělá, horší je bruslení. Navíc mi vyhovuje dlouhá hokejka, dosáhnu daleko. Ale jsem rád, že jsem si kdysi vybral fotbal.“

O Spartě. „Líbí se mi, že se po dlouhé době vrátila zpátky do špičky a má šanci získat titul. Moc jí držím palce, aby v závěru Slavii předehnala. Plzeň už je asi ze hry. Samozřejmě mě těší, jak hrají útočníci. Uvidíme, co s nimi udělala reprezentační pauza. Navíc Krejčí má nějaké zdravotní problémy, takže jsem zvědavý, jak to všechno ovlivní sestavu.“

O blížícím se derby. „Ještě nerozhodne. Zbývá spousta zápasů a k tomu nadstavba. Může výrazně napovědět o titulu i o tom, kdo potenciálně získá pohár. Nakonec to může být pro Spartu zajímavá a úspěšná sezona. Zaslouží si to, začala dělat rozumnou přestupovou politiku a angažovala kvalitního kouče. Měl jsem možnost Briana Priskeho poznat a udělal na mě dobrý dojem. Jen potřebuje čas.“

AC Sparta Praha @ACSparta_CZ Legendární útočník Jan Koller slaví jubilejní 5️⃣0️⃣. narozeniny!



Honzo, Honzo, přejeme všechno nejlepší k narozeninám a hodně gólů v dresu naší staré gardy #acsparta https://t.co/xAbJvnRUub oblíbit odpovědět

O reprezentaci. „Takhle špatný zápas (0:0 s Moldavskem) už jsem od naší reprezentace dlouho neviděl. Škoda, zahodili tak dobrý start, i tak by ze skupiny měli postoupit. Nemělo by být náročné se psychicky nastavit, vždyť jde pořád o body v kvalifikaci. Nesmí podcenit slabší soupeře, kteří jsou o to víc motivovaní. Doufejme, že se z toho poučí a podobný výbuch už nepřijde.“