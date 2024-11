Sebevědomí spíš krotím, říká Kliment. Elegantní patičku zahrál na náhodu

„Strašně nám pomohlo, že jsme dali dva brzké góly, hlavně ten druhý byl klíčový. Když vedete 2:0, lépe se dýchá, i když jsme dostali branku na jedna dva, pořád vedete. Nechci říct, že jsme měli kontrolu nad zápasem, ale furt jsme to hnali dopředu,“ tvrdí Kliment.

ZNÁMKOVÁNÍ ohodnoťte české fotbalisty za výkon proti Gruzii

Ke konci jste však měli namále, několikrát skvěle zachytal brankář Kovář.

Podržel nás hodně. Ale musím říct, že každý na hřišti udělal kus práce, kromě Kovyho třeba Adam Hložek, který odehrál výborné utkání.

Právě Hložek vám u situace před prvním gólem přihrával zleva. Byla to šance, kterou byste v Sigmě řešil zakončením?

Nevím, byla to těžká pozice. Věděl jsem, že bych musel jít na dva dotyky, takže jsem to raději zkusil protečovat za sebe a Šulcík byl přesně tam, kde měl být.

Projevilo se, že jste spolu ještě loni hráli v Plzni?

Ne, ne. Oči vzadu nemám, nevěděl jsem, že tam je právě on. Tušil jsem, nebo spíš doufal, že by tam mohl někdo být, de facto jsem to zkusil na náhodu a vyšlo mu to přímo do kroku, takže super.

Vašemu počínání přihlížel zaplněný Andrův stadion, bez dvou stovek vyprodáno. Trochu kontrast s ligovými zápasy, což?

Byl to nezvyk... Musím uznat, že fanoušci byli výborní, každý den se takhle stadion nenaplní. Atmosféra byla super, jsem rád, že jsem mohl prožít takový den a takhle zaplněný stadion.

Vyhlížel jste vůbec nominaci na tento reprezentační sraz? Od toho minulého jste kvůli červené kartě z října odehrál jediný soutěžní zápas.

Červená byla komplikace, nemohl jsem nastupovat, a tak jsem se soustředil na zápas v Karviné, abych podal dobrý výkon a tím utvrdil reprezentační trenéry, že by mě vzít měli. Snad se mi to nějakým způsobem povedlo, i když jsme v Karviné nezvítězili. Ale abych odpověděl, jo, nominaci jsem vyhlížel, takže když přišla, bylo to zadostiučinění.

Jako moc jste si vlastně červenou kartu vyčítal?

Hodně. Ale hned po ní jsem musel přepnout, protože další den jsem se hlásil ještě na říjnovém reprezentačním srazu. Musím říct, že ať už trenéři nebo hráči mi hodně pomohli. Když jsem přijel, nikdo nic neřešil, brali to s nadsázkou, trošku si z toho dělali i srandu. Mně pomohlo, že se v tom nikdo nerejpal. Každopádně já jsem si to pak odběhal místo zápasů, doufám, že už se to nestane.

Po sedmi letech v reprezentaci, do toho vévodíte ligové tabulce střelců. To vypadá na snový podzim, že?

Je to tak, ještě máme před sebou závěr podzimu v lize, kde bude hodně zápasů, ale zatím to šlape super. Samozřejmě až na tu kaňku v podobě vyloučení.

Kdy jste se vůbec dozvěděl, že proti Gruzii nastoupíte od první minuty?

Uf, ty jo. Úplně definitivně asi v pondělí. Ale nějak to k tomu spělo, na tréninku jsme něco trénovali, to byly první náznaky.

A zatímco minulý repre sraz jste měl na dresu číslo tři, teď máte desítku. Minule jsem měl trojku, takže mi to museli vynahradit a dát mi desítku. Ne, žertuju, fakt jsem za to neloboval! Prostě to na mě vyšlo. Mně je jedno, kde sedím, nebo s jakým číslem hraju. Jsem rád za to, že tady vůbec můžu být.

Musel trenér Hašek ušít jiný taktický plán vzhledem k tomu, že jste na hrotu nastoupil vy místo vykartovaného Tomáše Chorého?

Choras, vzhledem k tomu, jakou má výšku a váhu, udrží mnohem více balonů, takže jsme se chtěli vyvarovat nějakým pomocným míčům, které jindy hrajeme. Nechtěli jsme hrát vepředu úplně do těla, spíše jsme chtěli nabíhat za ně, házet balony za obranu, což se nám celkem podařilo, dali jsme z toho první gól. Tohle nám vycházelo

Jak moc vám po reprezentační anabázi stoupne sebevědomí?

Já se snažím spíše to sebevědomí trochu krotit. Už se mi to v kariéře párkrát vymstilo, což se může stát každému. Je lepší být nohama na zemi. Jsem rád, že jsem tu s kluky mohl být, a to, že jsem nakonec nastoupil v základu, bylo úplně super. Uvidíme. Spíš se budu krotit, než abych tady chodil a dělal bůhvíco.