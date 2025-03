Nejdřív si trochu postěžuje: „Už to není ono. Necítím se. Co chvíli jedu někomu na pohřeb, vždyť se kolem mě v Dukle protočily dvě generace. Spousta kamarádů mi odešla.“ Za chvilku už si lebedí: „Frajírci mají všichni diety, já si dám škvarky, bůček a je mi dobře. Cholesterol? Cukrovka? Nic, člověče, všechno mám v normě.“ V jedenaosmdesáti to je pomalu zázrak. Však taky Ján Geleta vypadá, že mu nic nechybí.