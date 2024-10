Dva sparťané mimo, do reprezentace se vrací Bořil. S ním Zmrzlý, Hranáč i Havel

Z původní nominace vypadli dva sparťané a jeden slávista. Po nedělním derby se omluvili Jaroslav Zelený a Matěj Ryneš, oba hráči na levý kraj, a stoper David Zima.

Trenér Ivan Hašek tak povolal levou stranu ze Slavie: stopera Bořila a Ondřeje Zmrzlého. Dodatečné pozvánky se dočkali stoper Robin Hranáč z Hoffenheimu a plzeňský krajní hráč Milan Havel.

Bořil za reprezentaci nastoupil naposled na mistrovství Evropy 2021 ve čtvrtfinále proti Dánsku (0:2). Tehdejší trenér Jaroslav Šilhavý za jeho nasazení slyšel kritiku, když ho vrátil do sestavy na úkor Pavla Kadeřábka, jenž odehrál vítězné osmifinále proti Nizozemsku.

Na podzim 2021 zvládl Bořil jen šest utkání a vážně si poranil koleno. Hrozilo, že už si fotbal na nejvyšší úrovni nezahraje. Na hřiště se vrátil až na jaře 2023, kdy nastupoval za slávistické béčko v druhé lize.

Minulou sezonu už byl součástí áčka, za které odehrál devatenáct utkání. V tu chvíli byl zpátky. V letošním ročníku už patří k oporám.

Pikantní je, že jeho konkurentem na pozici levého stopera je Ladislav Krejčí, kterého Bořil před rokem napadl v nervózním derby. Oba kapitáni byli vyloučeni.

A další pikantnost: jelikož má Krejčí pro páteční zápas na Letné proti Albánii trest za žluté karty, je Bořil horkým kandidátem na základní sestavu.

Překvapením je nominace Zmrzlého, který v letošním ročníku hraje i kvůli nedávnému zranění sporadicky. Za Slavii naskočil pětkrát jako náhradník v závěrech zápasů, od začátku hrál jen minulý týden proti Ajaxu, kdy chyboval a zavinil penaltu. V reprezentaci má za sebou poločas v přípravném utkání proti Faerským ostrovům na podzim 2022.

Hranáč v éře kouče Ivana Haška patřil do základní sestavy reprezentace, ale po srpnovém přestupu z Plzně do Hoffenheimu odehrál jen celkem devadesát minut. V posledních čtyřech duelech nebyl ani na v nominaci na utkání, i proto ho kouč z původní nominace vynechal.

Havel, který může hrát na obou krajích obrany či na pozici wingbeka, se do národního mužstva vrací po dvou letech. Většinu minulé sezony marodil po operaci achilovky, nyní se postupně dostává do formy, byť i on v Plzni nehraje pravidelně. Z posledních osmi zápasů v klubu nastoupil jen čtyřikrát, z toho dvakrát jako střídající hráč.

Nominace české reprezentace na Ligu národů s Albánií a Ukrajinou