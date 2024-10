Mám srdce, jsem bojovník. Užil jsem si to náramně. Bořil o návratu i výhře

Český bek Jan Bořil se chystá vhodit dlouhý aut do vápna Albánie. | foto: Michal Sváček , MAFRA

Česko v Lize národů porazilo Albánii 2:0 a Bořil byl nečekaně u toho. Ve třiatřiceti a po těžkém zranění kolena.

Jaký byl návrat?

Krásný. Vítězství v těžkém zápase. Ještě ke všemu jsme věděli, jak nechutná křídla Albánci mají. Byl plný dům, fanoušci nás podpořili. Užil jsem si to náramně. Se vším všudy.

I když to bylo na stadionu Sparty a vy jste kapitán Slavie?

Jasně, jsme přece v reprezentaci, každý nám fandí. Fanoušci nás hnali dopředu, my jsme od začátku presovali, dali brzy gól, to nás uklidnilo a hráli jsme dobře.

A ta energie, která z vás sršela.

Velká energie. Přinesli ji všichni. Hecovali jsme se, hecovali jsme fanoušky. Dali jsme dva góly, mohli přidat i další. Ale buďme rádi, že jsme vyhráli.

Vzpomněl jste si na těžké období, kdy vám kvůli zranění hrozil konec kariéry?

A nikdo mi moc nevěřil... Ale já ukázal, že mám srdce, že jsem bojovník. Byla to dlouhá doba. V koleni jsem měl šrouby, museli mi vyndat i speciální destičku. A dneska jsem tady. Chtěl jsem hlavně mužstvu pomoct. Užil jsem si to se vším všudy.

I když na podzim ve Slavii hrajete dobře, pomyslel jste na reprezentaci?

Spíš jsem se soustředil na sebe, na Slavii, abych vůbec hrál. Že jsme dostal pozvánku do reprezentace, to je o level výš.

Co jste zrovna dělal, když vás pozvánka zastihla?

Už večer po derby jsme to probírali. Pak mi ráno volali trenéři, já byl s rodinou a řešili jsme, jestli pojedu nebo ne. Všichni mi řekli, abych do toho šel.

Ulehčil vám návrat fakt, že jste v sestavě měl šest současných či bývalých spoluhráčů z klubu?

Bylo to vidět, že ta souhra funguje. Navíc Tomáš Chorý byl v Plzni, odkud v sestavě byli ještě Šulc s Červem. Nastoupili kluci, kteří mají formu a přenesli si ji sem. Dařilo se ve všech směrech.

Nevadilo vám, že jste na rozdíl od Slavie hrál klasického levého obránce a ne stopera?

U nás ve Slavii i stoper musí útočit, takže mi to bylo jedno. Hlavně nám pomohlo, že jsme tam měli tři střední záložníky. Červ se nehnul od Laciho, nic mu nedovolil a Albánci si nic nevytvořili. Naši stopeři Víťaz s Holym pak byli na jednoho útočníky a s ním si poradili.