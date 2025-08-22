Jaký je vlastně Jankto. Slávistický sparťan, který se lišil talentem i životním stylem

Lišil se sebevědomím.
Bylo mu osmnáct, když přiletěla nabídka z Udine. Neváhal. Přestoupil za téměř dvacet milionů, aniž by jedinkrát nastoupil v české lize.
Lišil se životním stylem.
Jako puberťák lumpačil a po nocích chodil sprejovat po zdech. Jako fotbalový boháč si pořídil bar v centru Prahy, nakoupil nemovitosti a sestavil e-sportový tým s názvem Sampi, což je přezdívka, kterou mu kdysi vymyslel táta. Jen si představte barák v Tuchoměřicích, kde se paří za peníze a pro peníze. To bylo jeho dílo, do něhož investoval peníze, čas a osobní ambice.
Hráče platil, vymýšlel tréninkové plány, zařídil herní konzole, ale třeba taky posilovnu. „Kdybych dělal jenom fotbal, zabere mi to i s regenerací tři, maximálně čtyři hodiny denně. A co se zbytkem času? Já jsem workoholik, takže odpočívám prací,“ říkal a po večerech šprtal jazyky.
Lišil se citlivostí.