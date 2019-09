12 ze 14... Za Šilhavého se o téměř všechny góly starají Jankto a Schick

Úterní vítězství v Černé Hoře v kvalifikaci o postup na Euro 2020 bylo pro Jaroslava Šilhavého desátým zápasem v roli hlavního kouče národního mužstva. Zajímavostí je, že lepší bilanci v úvodních deseti zápasech mají jen první tři trenéři v samostatné české historii Uhrin, Chovanec a Brückner. Až na Uhrinovu éru mělo Česko nejlepší hráče ve velkých klubech. Michal Bílek, který je na opačné straně pořadí, měl špatný start do angažmá, vyhrál až v pátém utkání. Po Uhrinovi a Brücknerovi je však také jediným koučem, který s týmem prošel do vyřazovací fáze mistrovství Evropy, na Euru 2012 v Polsku to bylo čtvrtfinále.

Karel Brückner (u týmu 2002 a 2008)

7 výher, tři remízy, 24 bodů

Jozef Chovanec (1998 až 2001)

7 výher, 2 remízy, 1 prohra (v Anglii), 23 bodů

Dušan Uhrin (1994 až 1997)

6 výher, 3 remízy, 1 prohra (ve Švýcarsku), 21 bodů

Jaroslav Šilhavý (2018 až ?)

6 výher, 4 prohry (Ukrajina, Anglie, Brazílie, Kosovo), 18 bodů

Karel Jarolím (2016 až 2018)

4 výhry, 4 remízy, 2 prohry (v Německu a v Belgii), 16 bodů

Pavel Vrba (2014 až 2016)

4 výhry, 3 remízy, 3 prohry (s Rakouskem, s USA, na Slovensku), 15 bodů

Michal Bílek (2009 až 2013)

4 výhry, 2 remízy, 4 prohry (Ázerbájdžán, ve Skotsku, v Turecku, s Litvou), 14 bodů

Josef Pešice, Ivan Hašek, František Straka, Petr Rada neodtrénovali deset zápasů.