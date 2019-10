Budu rád, i pokud uspějeme beze mě, hlásí Brabec před Anglií

Po návratu do domoviny se ale ve Viktorii chytil, patří do základní jedenáctky, nosí i kapitánskou pásku. Navíc je hodně reálnou variantou, že od úvodní minuty naskočí i do kvalifikačního duelu proti Anglii, který čeká českou reprezentaci v pražském Edenu v pátek večer.

„Pokud si trenér myslí, že by bylo v danou chvíli lepší nasadit jiné kluky, tak ať to udělá a já budu jedině rád, když se to zvládne a postoupíme na Euro. To je pro nás jasný cíl,“ říká.

Půjde o vaše premiérové střetnutí s anglickým fotbalem?

Asi jo. Nepamatuju si, jestli jsme s někým nehráli v mládežnických kategoriích. V dospělých ale ne, bude to první zkušenost.

Těšíte se?

Pokud budu skutečně hrát, tak jo. Ale že by si to šel člověk vyloženě užít, to tak není. Je to kvalifikace a chceme vyhrát. Musíme to odmakat, odpracovat a doufat, že to bude náš den. Musí být, jestliže máme porazit takhle kvalitní hráče.

Proti vám nastoupí jeden z těch vůbec nejnabitějších týmů současné mezinárodní scény.

Do ofenzivy jsou opravdu nebezpeční. I tím, že hrajeme doma, se budeme snažit útočit také my. Třeba nám to však může ublížit, brejky řeší svou rychlostí a kvalitou opravdu dobře.

Věříte, že je dokážete zastavit?

Budeme se o to snažit. Do určité fáze se dá hrát jen tak, jak vám dovolí soupeř. Doufám, že to nebude takový propadák jako na jaře. Všichni jsme z toho byli smutní. Nejdeme do toho s tím, že bychom si tohle připouštěli. Musíme být o něco klidnější, trochu ztratit respekt, který tam minule byl.

Případná prohra s Anglií by znamenala, že příště byste museli k udržení postupových vyhlídek doma porazit Kosovo...

Pokud bychom páteční utkání zvládli, bylo by to pro nás takové eso v rukávu. Kdyby se nám povedlo vyhrát nebo remizovat, bylo by to do kvalifikace velké plus. Žádný soupeř nebude jednoduchý.

Jaký recept může na Sterlinga a spol. platit?

Myslím, že jenom týmová práce. Jeden na jednoho je to složité, na tom už vyhořelo spoustu lepších hráčů, než jsme my.

Jste víc v klidu i díky tomu, že se vám daří s Plzní?

Měli jsme šňůru, kterou nám Boleslav přerušila. Je nás tu z Viktorie ale pět a věřím, že nám to pomůže přenést lepší náladu z posledních týdnů.

Vaše manko na Slavii rázem narostlo na šest bodů.

Je to škoda... Slavia jede, vyhrává každý zápas. Neztrácí body, dvakrát měla štěstí při penaltě v posledních minutách. Ale i o tom to je. Musíme se soustředit na další zápasy. Když to vezmu statisticky, tak titul máme pořád ve vlastních rukách. I s nadstavbou můžeme se Slavií hrát ještě třikrát, ještě to není až taková ztráta a věřím, že oni taky zaváhají. Pokud ne, tak budou zaslouženě mistrem.

Dá se říct, že ta současná ztráta je při síle Slavie ještě docela přijatelná?

Také jsme potvrzovali zlepšenou výkonnost, porazili jsme Spartu, zvítězili jsme i v nějakých těžších utkáních venku. Jsem rád, že se za Slavií pořád držíme.

Jakub Brabec (uprostřed) z Plzně a Jan Matoušek z Jablonce během ligového utkání

Los máte teď dost náročný...

Ukáže se pravda. Máme Baník a Slavii, což ukáže, jestli si upevníme druhou pozici a případně Slavii potrápíme v boji o titul.

Jak se vám hrálo proti „vaší“ Spartě?

Bylo to divné, pro mě specifické utkání. Hrál jsem proti ní podruhé a musím říct, že upřednostňuju jiné zápasy. Tak to bude asi vždy.

Ale že byste měl s protivníky soucit, na vás tedy během zápasu znát nebylo.

Jsem hráčem Plzně a určitě nemohu prožívat nějakou lítost, že jsme Spartu porazili. Snažím se dělat maximum pro to, abychom vyhráli, což se nám i podařilo. Jsem ale rád, že už je to za námi.

Přitom nechybělo zas tak moc, abyste se ze zahraničí vrátil právě do Sparty. Litujete, že jste neskončil zpátky v mateřském klubu?

Ne, nějakým způsobem to prostě vyústilo takhle. Do určité míry to bylo rozhodnutí Sparty, my na tom měli také podíl. Dopadlo to takhle a ohlížet se zpátky nejde. Ani u přestupové politiky, ani u jakéhokoliv zápasu nebo zákroku. Musím se koukat dopředu.

Proč jste se nakonec vydal na západ Čech?

Mám na Spartu hezké vzpomínky, ale ozvala se Plzeň, která byla v jednání rychlá a jasná, což pak i rozhodlo.

Navíc tenkrát měla Sparta pozice středních obránců obsazené.

Přesně tak. Přišel Lischka, měli Panáka... Sice nebylo zřejmé, jak jsou na tom zdravotně, v tu chvíli ale stopery asi řešit nepotřebovali. Plzni se zranil Hejda a snažila se někoho přivést.

Berete už Spartu jako uzavřenou kapitolu?

Jsem její odchovanec, zpětně jsem Spartě vděčný a žádnou zášť k ní necítím. Byl jsem také rád, že se vzájemný duel obešel bez nějakého pískotu proti mně. Myslím si, že já mám svědomí čisté. Vůči fanouškům i klubu.