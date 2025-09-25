Suspenduje UEFA Izrael? Evropané jdou do střetu s FIFA, jež stojí za Trumpem

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) se chystá hlasovat o pozastavení členství Izraele kvůli válce v Gaze, řekli agentuře Associated Press lidé obeznámení s návrhem. O tomto kroku se bude jednat dva týdny před tím, než by izraelská reprezentace měla pokračovat v kvalifikaci na mistrovství světa 2026 venkovními zápasy proti Norsku a Itálii. Rozhodnutí by mohlo přijít příští týden.
ilustrační snímek | foto: Reuters

Očekává se, že většina v dvacetičlenném výkonném výboru UEFA podpoří jakékoli hlasování o pozastavení členství izraelských týmů v mezinárodních soutěžích, uvedly dva zdroje agentury AP pod podmínkou anonymity kvůli citlivosti tématu. Členem výkonného výboru je i bývalý předseda FAČR Petr Fousek.

Jak ve čtvrtek informoval také britský deník Times, UEFA pravděpodobně v této věci rozhodne příští týden. Velká většina členů výkonného výboru je pro pozastavení činnosti, potvrdil deník. Tento týden vedla UEFA „vážné diskuse“ na nejvyšší úrovni o izraelských akcích v Pásmu Gazy a možných reakcích. Tlak na UEFA v poslední době vzrostl.

Zápas s Izraelem vydělá na Gazu. Norsko daruje peníze na humanitární pomoc

Případné vyloučení Izraele ze strany UEFA by také mohlo zvýšit tlak na FIFA. Palestinský fotbalový svaz opakovaně prosazoval vyloučení Izraele, naposledy na loňském kongresu. Komise světové federace se touto otázkou zabývá, ale zatím bez výsledku.

Americká administrativa v čele s prezidentem Donaldem Trumpem necelý rok před mistrovstvím světa uvádí, že aktivně pracuje proti možné suspendaci Izraele. „Vynaložíme veškerou svou sílu, abychom zabránili jakýmkoli pokusům o vyloučení izraelského národního fotbalového týmu z mistrovství světa,“ řekl mluvčí amerického ministerstva zahraničí televizi Sky News.

V Gaze očekáváme průlom, hlásí USA. Trump arabským lídrům předložil plán

Prezident FIFA Gianni Infantino udržuje s Trumpem před mistrovstvím světa blízký vztah. V kvalifikační skupině I pro šampionát v USA, Kanadě a Mexiku je Izrael po pěti zápasech třetí s devíti body. Vítěz skupiny se kvalifikuje přímo, druhý v pořadí postoupí do baráže.

Podpora Trumpovy administrativy při zajištění pořádání mistrovství světa je považována za klíčovou pro úspěšných chod turnaje. Rada FIFA se má sejít příští týden v Curychu.

