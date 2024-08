Hašek: Baráka jsem nestihl dát na jiné místo sestavy. Za Euro jsem zodpovědný

Po zasedání výkonného výboru fotbalové asociace (FAČR) představil hlavní body analýzy, kterou spolu s realizačním týmem předložil.

Podle ní čeští fotbalisté vykazují dobrá běžecká a silová data, zaostávají však v individuální technice, tvořivosti a práci s míčem, což začíná už u mládežnických týmů. Národní mužstvo také doplácí na stále menší počet hráčů stabilně nastupujících v největších evropských ligách.

V úterý ho výkonný výbor potvrdil ve funkci, smlouvu má do konce kvalifikace o postup na mistrovství světa 2026.

Hašek přišel k týmu v lednu, kdy už mělo Česko zajištěný postup na závěrečný turnaj z kvalifikace. V březnu a v červnu absolvoval čtyři přípravná utkání, proti slabším soupeřům Norsku, Arménii, Maltě a Severní Makedonii všechna vyhrál.

Na Euru však Češi podlehli Portugalsku i Turecku a remizovali s outsiderem z Gruzie.

„Žádné výmluvy, že jsme měli krátký čas, že se něco stalo. Měli jsme prostě postoupit ze skupiny, tým na to měl. Bohužel se nestalo. Naše vystoupení jsme si zhodnotili my i externí agentura, která nám dala data,“ prohlásil Hašek na tiskové konferenci.

Jedním ze zásadních problémů pro něj bylo, že legionáři působící v zahraničí tam mají stále menší vytížení. „Projevila se absence našich hráčů v top 5 ligách. Na šampionátu jsme měli nejméně zástupců, kteří ve velkých soutěžích odehráli aspoň dva tisíce minut. Je znát také absence českých hráčů v domácí lize u předních týmů na klíčových postech. Nepomohla nám ani zranění Sadílka, Schicka a Staňka,“ poukázal kouč.

Také proto vzal zpátky do týmu Antonína Baráka, kterého jeho předchůdce Jaroslav Šilhavý z týmu vyřadil. Záložník Fiorentiny se v rozhodujícím zápase proti Turecku nechal brzy vyloučit a tím zasadil mužstvu zásadní ránu.

„Po našem příchodu jsme dali šanci hráči z Itálie. Nehrál tam stabilně, ale má dost zkušeností. Udělal hloupý první faul za žlutou kartu, když nestíhal defenzivu. Přiznal jsem, že moje největší chyba byla, že jsem ho měl včas přehodit na druhou stranu sestavy, kde by nebyl pod takovým tlakem. Už jsem to hlásil, ale než jsem to stačil udělat, byl vyloučený. Tondu mrzel druhý faul nejvíc, takový se stane. Měl velkou motivaci, neřekl bych, že to byla nedisciplinovanost,“ řekl Hašek.

Závažné z jeho analýzy je zjištění, že neduhy českých fotbalistů se netýkají pouze áčka, ale táhnou se již od mladších výběrů počínaje týmem do 17 let, jež data také zahrnula.

„Je vidět, že nám to chybí už od mládeže. V běžeckém a silovém pojetí ještě celkem obstojíme, ale s balonem máme problém. V individuální technice a práci s míčem zaostáváme. Šancí jsme si vytvořili dost, ale máme velmi špatnou efektivitu zakončení. Slabší je také zakládání akcí od brankáře, slabinou je i intenzita přihrávek do rychlosti. Projevuje se, že hráči na řadě postů nám v klubech nehrají v základu,“ uvedl kouč.

Za příslib považuje výrazné omlazení kádru. Důležité pro něj také je, že v realizačním týmu bude i nadále působit asistent Jaroslav Veselý, který zároveň vede pražské Bohemians 1905. „Jsem rád, že zůstává, že nám Bohemians vyšli vstříc. Považuji ho za jednoho z největších profesionálů u nás, naše spolupráce funguje. Nadále zůstává i v klubu,“ dodal Hašek