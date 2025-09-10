KOMENTÁŘ: Bída se Saúdskou Arábií není první renonc. Hašek pryč. Ano, nebo ne?

Jan Palička
  9:27
Lepší hráče mít nebude, to je protivný fakt, se kterým se český fotbal dlouhé roky potýká. Sestavu a trenérské pomocníky, kteří mu vytvářejí servis, si však vybírá sám. Proto by měla zaznít zásadní otázka: Čemu prospěje, když Ivan Hašek u reprezentačního týmu zůstane? V pondělí ho národ vypískal za remízu 1:1 se Saúdskou Arábií.
Kouč českých fotbalistů Ivan Hašek prožívá utkání v Černé Hoře.

Kouč českých fotbalistů Ivan Hašek prožívá utkání v Černé Hoře. | foto: Reuters

Ivan Hašek sleduje přátelské utkání proti Saúdské Arábii.
Kouč českých fotbalistů Ivan Hašek v utkání proti Černé Hoře.
Trenér českých fotbalistů Ivan Hašek během druhého poločasu kvalifikačního...
Trenér národního týmu Ivan Hašek s manažerem reprezentace Pavlem Nedvědem.
46 fotografií

Výsledek z přípravného utkání by možná až tolik nebolel, kdyby ho nezpůsobil netečný výkon bez energie, šancí a jakéhokoli důvtipu. Pokud jste se nedívali, o nic jste nepřišli. Maximálně jste ušetřili nervy. Jedinou střelu na branku si Češi zapsali ve chvíli, kdy útočník Chorý proměnil penaltu. Víc ani ťuk.

Tak zní Haškova aktuální obžaloba. Je toho ovšem víc, co vadí.

1. Pokažené mistrovství Evropy, během něhož trenér teprve postupně rozklíčoval, jaké typy mu v sestavě chybějí.

2. Loňský trapas 1:4 v Gruzii, po kterém šmahem a především správně změnil týmové rozestavení ze tří obránců na čtyři.

3. Červnový výplach 1:5 v Chorvatsku, což znamená, že jediné přímé postupové místo na mistrovství světa 2026 do Ameriky je v nedohlednu. Anebo rovnou ztracené, budeme-li upřímní.

Hašek: Žádný šlágr ke koukání, divákům se omlouváme. Ani Nedvěd nebyl nadšený

A co když dáme slovo obhájcům?

1. Ukázal nadhled a sílu osobnosti. Jedovatou kritikou po Euru se nenechal zviklat nebo odradit.

2. Po trapasu v Gruzii, kdy si o sobě mohl kromě jiného přečíst hlášky, že se chová jako trenér z pravěku, mobilizoval tým a nadšenými výkony triumfoval ve skupině Ligy národů.

3. Po výplachu v Chorvatsku celkem přesvědčivě zdolal Černou Horu, což se v pálivém prostředí Balkánu musí ocenit. Skutečně, žádná sranda to nebyla.

Pondělní přátelák byl jeden velký experiment, před kterým Hašek změnil celou sestavu. Nasadil dva nováčky Berana s Cedidlou a chtěl vyzkoušet, co se vyzkoušet dá. Nepostradatelného lídra Součka poslal na poslední dvě minuty, věřil náladovému mladíkovi Karabcovi a šikovnému Šulcovi při střídání nepochopitelně pošeptal, ať kmitá po lajně.

Kdybyste byli soudcem, co uděláte?

Nástup týmů před začátkem utkání Česka se Saudskou Arábií.

Je Hašek na odvolání?

Ve 12členném výkonném výboru, který coby vláda nad českým fotbalem rozhoduje, není shoda. Nový a nesmírně vlivný reprezentační manažer Pavel Nedvěd, který může změnu prosadit sám, podle všeho váhá. Už za necelý měsíc přitom světová kvalifikace pokračuje.

Jestli se chce národní tým pokusit o zázrak, potřebuje doma rozválcovat Chorvaty. Přitom musíte myslet i na to, že baráž čili podstatně těžší (nikoli však nereálnou) cestu na šampionát má Česko téměř jistou.

Pomohl by impulz právě teď? A pomohl by impulz s kým?

S Jindřichem Trpišovským, jenž na milion procent neodejde ze Slavie, kde ho čeká Liga mistrů, a sedět na dvou rozpálených židlích se vydržet nedá? Prakticky vyloučeno.

Spousta změn, kapitán z lavičky a na hřišti chaos. Prostě to bylo hrozný, vypálil Šulc

Se 74letým doyenem Miroslavem Koubkem, kterého by do strahovské kanceláře musela pustit Plzeň?

Na dobu určitou docela dobrý nápad, který by se uskutečnit dal, ale potřebujete mít zároveň domyšleno, kdo by převzal Viktorii, když má pečlivě rozjetý cyklus a vylosované soupeře do Evropské ligy.

S cizincem, který by mohl (ale taky nemusel) přinést svěží vítr?

Ta situace časem jistě nastane, protože fotbal je globální fenomén a každý mu rozumí i bez znalosti cizích jazyků. Ovšem teď není ideální doba pro nevyzkoušenou nápaditost. Slovákům trvalo půl roku a pět zápasů, než pochopili, jaký systém od nich žádá italský trenér Francesco Calzona. Mezitím se doma ztrapnili porážkou 1:2 s Ázerbájdžánem nebo remízami s Běloruskem a Lucemburskem. Nakonec, o půldruhý rok později, jim chyběla minuta, aby postoupili přes hvězdnou Anglii do čtvrtfinále Eura a před pár dny spláchli Němce.

Trenér českých fotbalistů Ivan Hašek během druhého poločasu kvalifikačního utkání v Černé Hoře.

Co Češi? Jaké mají možnosti? Určitě by neuškodilo podívat se do kabiny. Po vzoru moderních trendů tam pustit kameru a mikrofony, které zachytí, co se děje uvnitř. Ať nesoudíme zvenčí, protože tvář národního týmu je stále nijaká. Ať se ví, jestli taktickou přípravu hráči dodržují. Naposledy v pondělí toho zatraceně moc ošulili.

Takzvaně rezervní sestava hrála mizerně a trenér reagoval přiměřeně: „V nároďáku nikdy nevíte, kdy dostanete další šanci. Možná za dva roky, možná nikdy. Jestli si to někdo na hřišti prohrál, je to jeho chyba.“

Anebo je to Haškova chyba?

