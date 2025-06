„Chceme, aby hráli ti, kteří jsou stoprocentně fresh,“ pomohl si Hašek anglickým slůvkem. „Rozhodneme se až po tréninku. U některých kluků máme otazník.“

Prozradíte, kolik těch otazníků je?

Někteří kluci jsou unavenější než jiní. Trénink napoví, uvidíme i ráno, jak se kdo bude cítit. V tuhle chvíli vám ještě nedokážu říct.

Už když jste k týmu přišel, prohlásil jste, že mistrovství světa je hlavní cíl. Teď vás čeká zápas, který může o nadějích na postup hodně napovědět. Doléhá tlak i na vás?

Každý zápas je důležitý a každý bod se bude na konci počítat. Když někdo říká, že nás čeká nejdůležitější zápas, nesouhlasím. Není to tak. Ale pravda je, že hrajeme proti největšímu favoritovi a určitě mu nedáme nic zadarmo.

Chorvatsko – Česko Utkání kvalifikace MS 2026 sledujte od 20.45 ONLINE

Na stadion v Osijeku se vejde pouze třináct tisíc fanoušků. Výhoda pro vás?

Nemyslím, že by to byl rozdíl. Všem fotbalistům vyhovuje, když hrají před narvanými tribunami, platí to i pro naše kluky, i když hrajeme venku. Tady bude vyprodáno, ticho určitě nečekám. Věřím, že atmosféra bude fantastická.

Národní tým má často problém dobývat, v pondělí to bude jinak. Otevřenější zápas by vám mohl sedět, ne?

To ukáže až průběh. Chorvati jsou silní jak v postupném útoku, tak při rychlých protiútocích. Hlavní bude vyvarovat se ztrát, které by mohli okamžitě trestat, určitě víc než naši předchozí soupeři. My chceme dát gól, takže určitě nebudeme hrát jen z hlubokého bloku.

Bral byste i bod?

Predikovat nejde. Trenéra Daliče znám z Arábie, vím, jaký je stratég. Klidně může změnit systém. Nemá cenu to teď řešit, jdeme do zápasu s tím, že chceme vyhrát. Pokud tady chceme uspět, musíme být sebevědomí, odvážní, hrát dopředu a dovolit si. Pokud budeme jen bránit, nemáme vůbec žádnou šanci na úspěch.

Chorvati mají tým nabitý hvězdami. Od koho hrozí největší nebezpečí?

V útoku mají dost hráčů, kteří umí dávat góly. Budimir hraje výborně ve španělské lize, Kramarič, Perišič, Sučič teď přestoupil do Interu Milán... Hrajeme proti jednomu z nejlepších týmů na světě, proto musíme být koncentrovaní ne na sto, ale na sto deset procent.