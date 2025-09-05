Hašek o Černé Hoře i Nedvědovi: Nebylo by správně, kdybychom si jen přikyvovali

Češi mají v tabulce poslední kvalifikační skupiny o tři body víc než protivník, který si stejně jako oni myslí na účast v baráži a navíc má zápas k dobru.
Než se kouč národního týmu z maličkého novinářského sálu odebral v rozpáleném odpoledni na trénink, Černou Horu pochválil: „Víme, že je silnější doma. Víme, že má v týmu několik změn. Určitě nás čeká těžší zápas než v červnu v Plzni.“
|1.
|Česko
|4
|3
|0
|1
|9:6
|9
|2.
|Chorvatsko
|2
|2
|0
|0
|12:1
|6
|3.
|Černá Hora
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|4.
|Faerské ostrovy
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|5.
|Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0
Vítězství 2:0 tehdy zajistily góly Adama Hložka s Patrikem Schickem. První jmenovaný v kádru kvůli zranění nefiguruje, na toho druhého se však Hašek a spol. opět bude spoléhat.
„U některých hráčů jsme řešili menší zdravotní komplikace,“ prohlásil, aniž by byl konkrétní. „Teprve uvidíme, jak to celé postavíme. Budeme s klukama mluvit. Ale samozřejmě bych si přál, abychom nastoupili v ideální sestavě.“
|
Například Václav Černý, který do ní na jaře patřil, řešil začátkem týdne přestup do Turecku. Je to komplikace?
Věděli jsme, že můžou někteří kluci odcestovat, ale snažili jsme se, aby byli mimo tým co nejkratší dobu. Venca je teď soustředěný a věřím, že i přichystaný na zápas.
Bude první po jmenovaní Pavla Nedvěda do funkce generálního manažera reprezentací. Změnila se tím vaše pozice?
Změnila se jen v tom, že součástí realizačního týmu je teď i Pavel. Diskutujeme sestavu, systém, s kterým chceme nastoupit, probíráme jednotlivé hráče.
Po vašem prvním setkání Nedvěd možná v lehké nadsázce uvedl, že jste spolu dvě a půl hodiny ze tří nesouhlasili. Shodnete se nyní už víc?
Neřekl bych, že jsme spolu nesouhlasili, spoustu věcí bylo potřeba prodiskutovat, říkali jsme si fakta. Navíc si nemyslím, že by bylo správně, kdybychom si jenom přikyvovali. Vždycky se snažíme, aby konečný výstup byl jednotný, ale je normální, že i další členové realizačního týmu mají jiný názor.
Vraceli jste se s týmem k poslednímu nepovedenému utkání v Chorvatsku (1:5), nebo je lepší na něj zapomenout?
Řekli jsme si, jaké jsme udělali chyby. Nemohli jsme to určitě jen tak přejít, analýzu si děláme po každém utkání. Důležité je, abychom se poučili a věci, které byly špatně, už neopakovali.
Berete duel v Podgorici jako klíčový pro vývoj kvalifikace?
Jednoznačně je to důležitý zápas. Pro případnou baráž jsme na rozhraní druhého a třetího koše, potřebujeme se dostat výš, abychom byli nasazení. Všichni víme, o co nám jde. Důležitý bude každý gól. Chceme vyhrát.