Hašek: Postup beru jako mezistupeň. Ťukec by chtěl hrát každý, realita je jiná

Když ho na začátku září stejný soupeř doma vypráskal 4:1, vypadalo to, že Česko zabředlo do hluboké krize. V úterý večer v Olomouci po ní nebylo památky. A spokojený trenér mohl chválit.

„I po prvním zápase s Gruzií jsem v postup věřil. Kdyby ne, tak to zabalím,“ přesvědčoval zaplněný sál. „Hrajeme poctivý fotbal. Kluci nic neošidí, makají jeden za druhého, což se vyplácí. Udělali jsme další malý krůček k postupu na mistrovství světa, což je náš hlavní cíl.“

Kritika po utkání v Gruzii na vás mířila ze všech stran. Vzpomenete si, jak vám bylo?

Když dostanete venku čtyřku, je jasné, že nás nikdo chválit nebude. Výkon nebyl dobrý, objevilo se spoustu expertů a lidí, kteří tomu rozumí... Ale to je fotbal, je to normální, máme demokracii a vyjádřit se může každý. Potřebovali jsme poctivý přístup, který z týmu cítíme v každém momentu. Kluci dělají maximum a takhle se jim to vrátilo.

Co je pro vás víc? Postup, nebo jistota baráže?

Obojí beru jako mezistupeň na cestě za tím, čeho chceme dosáhnout. Jdeme krok po kroku. Postup do áčka je částečně splněný úkol, chceme všechno dotáhnout až do konce. To je důvod, proč jsem do téhle výzvy šel a nenechal se zviklat. Věřil jsem a věřím dál.

Překvapil jste nasazením Hložka na levé křídlo. Proč jste vsadil na něj?

Víme, že Lukáš Provod potřebuje pár dní regenerovat, byl lehce unavený. O Adamovi jsme uvažovali už v minulém zápase s Albánií, udělali jsme to až teď. Je dobře připravený a levý záložník je podle mě jeho nejlepší post. Dostává se do střelby, do zakončení, nabyl na dynamice, síle. Je to hráč budoucnosti.

Co chybí, aby takové výkony opakoval pravidelně?

Kdykoli tu s námi byl, musel jsem ho pořád chválit. Když naskočil, byl jsem s ním spokojený. Dával jsem ho i jako náhradníka do sestavy zleva, protože si fakt myslím, že je to pro něj nejlepší pozice. Tam může být rozdílový. Jde do kličky, nebojí se. Moc mu toho nechybí a věřím, že budoucnu bude takové výkony podávat pořád.

Průnik Adama Hložka mezi obránci Gruzie v utkání Ligy národů v Olomouci.

Jak moc týmu chyběl vykartovaný kapitán Souček?

Nahradit takového hráče je těžké, typologicky tady druhý takový není. Alex Král to zvládl velmi dobře. Sledujeme každý jeho zápas v Espaňolu, říkají mu tam Zloděj balonů. Odvedl poctivý výkon dozadu i dopředu, zvládl to. Předtím nedostal moc prostoru, zvažovali jsme, co a jak. Byla tam ještě možnost nasadit Jirku Boulu z Baníku, řešili jsme, jestli jeden nebo druhý. Rozhodli jsme se pro Krále a nezklamal nás.

A co obránce Holeš, kapitán na záskok? Líbil se vám?

Moc. Je to chlapík na svém místě, tyhle velké zápasy zvládá skvěle. Výkonem ukazuje, jaký je lídr. Můžete se na něj spolehnout.

Kletbu zlomil další stoper Jemelka: na desátý pokus národní tým s ním v sestavě konečně vyhrál.

Ani jsem nevěděl, že měl takovou sérii. Každopádně to zvládl excelentně. Z minulého srazu se bohužel omluvil, měl drobné zdravotní problémy, jsme moc rádi, že teď tady s námi byl. Je použitelný nalevo, jako levý stoper, univerzál, vynikající charakter. Kolik vyhraje soubojů, jak je poctivý... Je radost s takovým klukem spolupracovat.

Ještě jedna věc zaujala: jak se náhradník Kuchta postavil za Bořila během menší potyčky v závěru zápasu. O čem to vypovídá?

Fotbal sice není hokej, abychom se měli mstít, když někdo spoluhráče sekne. Ale jsem rád, že kluci jeden o druhého pečují, je to znát v přístupu. Když někdo zkazí míč, dva tři se to hned snaží napravit. I když nejsme technicky nebo rychlostně tak silní jako třeba někteří gruzínští hráči, týmově jsme to zvládli.

Český útočník Jan Kuchta v potyčce s fotbalisty Gruzie.

Co vám vlastně ukázal první rok ve funkci? Obohatil vás?

Hodně. Jsem moc rád, že jsem tuhle šanci dostal, vážím si toho. Není snadné kluky poznat, zjistit, na koho se dá spolehnout. Chvíli to vždycky trvá. To není výmluva: šli jsme do téhle mise s tím, že chceme postoupit na mistrovství světa, což se nemění. Jen jsme potřebovali poznat, jak se hráči chovají, jak reagují na tréninku. Někteří třeba nedostali teď šanci, ale příště už se to může stát. Když vidím Šína nebo Boulu... Oba mají velkou šanci tu s námi být dlouhodobě.

Jak moc jste musel během roku upravit původní představy?

Každý trenér by chtěl hrát ťukec, za který lidi budou tleskat. Taky jsme to tak chtěli, bavit každou akcí. Realita je trochu jiná. Vrátili jsme se k tomu, co je naší nejsilnější stránkou: kolektivní způsob hry. Když se podíváte na sestavy, Gruzínci ji skoro od Eura nezměnili, my hodně. Vyprofilovali se tady hráči, kteří dřív neměli prostor a teď tu šanci naprosto dokonale využili.