Je fakt, že ani v Plzni v pátek večer všechno úplně růžové nebylo, což Hašek dobře viděl: „V prvním poločase nám soupeř dělal problémy. Hrozil z protiútoků, kapitán Jovetič nám zabíhal do prostorů, nebyla to od nás žádná hitparáda. Ale dali jsme důležitý první gól a oni museli začít hrát.“

Hložek se trefil parádně, ale pak hned střídal. Jak to s ním vypadá?

Je v péči lékařů, uvidíme, jaký bude jeho stav.

Ze tří zápasů v kvalifikaci máte tři výhry. Vzhledem k síle Faerských ostrovů, Gibraltaru a Černé Hory splněná povinnost?

Jestli chceme postoupit, tak ano. Až teď jde do tuhého. V Chorvatsku to bude jiný kalibr, nemáme moc času potrénovat, ale musíme se dát dohromady hlavně v hlavách. Připravit se takticky i mentálně.

Povězte, proč jste sáhli v poločase ke střídání a Červa nahradili Sadílkem? Taktické důvody?

Ano. Měli jsme hodně ztrát uprostřed hřiště, chtěli jsme někoho, kdo bude ještě víc bránit nebezpečného Jovetiče. Sáďa si přivezl velmi dobrou formu, sledujeme každý jeho zápas. Má obrovskou chuť, i na tréninku. Hráčů, kteří si říkají o sestavu je daleko víc.

Potěšit vás musel záložník Černý: jeden gól připravil, další mu vzalo video.

Viděli jste, že jak on, tak Patrik Schick jsou ve formě. Hodně chodil jeden na jednoho, akci dobře zakončil i když gól bohužel neplatil. Má jiný styl než většina hráčů, což se hodí. Ke konci už toho měl plné zuby, mohl střídat i dřív, ale nechali jsme ho tam déle, protože mu zápas sedl.

Co stopeři Holeš s Krejčím? Zahráli suverénně.

Jsme hlavně rádi, že jsou oba v pořádku, budeme ještě kontrolovat jejich stav. Souhlasím, že odehráli velmi dobrý zápas.

Napadlo by vás, že se v závěru ještě zápas zvrhne ve strkanici?

Nikdo nechce prohrát, trochu se to vyostřilo. My si nesmíme dovolit reagovat. Udělali jsme v tomhle ohledu jednu chybu, Vláďa Coufal dostal zbytečnou žlutou kartu. Soupeř ten závěr neunesl, faul na Provoda byl podle mě jasná červená. Nevím, jestli se vůbec dá faulovat víc.

Čeští fotbalisté oslavují trefu Patrika Schicka.

Zvažujete v pondělí proti Chorvatsku změny?

Základní předpoklad je zdravotní stav a kondice. Nevypadalo to, ale zápas proti Černé Hoře byl fyzicky fakt náročný, i když jsme hru kontrolovali. Budeme hlídat, jak na tom kluci budou, podle toho se rozhodneme. Každý post máme skoro dublovaný, ale hráči, kteří dostanou v pondělí šanci, musí být v první řadě stoprocentně zdravotně v pořádku. Až pak řešíme další věci.