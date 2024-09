Všechno nejlepší, trenére! Tady jsme vám nakreslili obraz. Snad přidáme body

Hovoří Tomáš Souček

„Z našeho evropského zápasu proti Gruzii jsme viděli plno klipů. Měli jsme spoustu šancí a abych řekl pravdu, měli jsme to zvládnout za tři body. Bohužel nás vychytal brankář Mamardašvili, podle mě nejlepší gólman celého Eura. Ale pozor, Gruzie byla v Hamburku nebezpečná, je dobře organizovaná, s výbornými protiútoky. Však měla v poslední minutě jasnou šanci a klidně jsme mohli i prohrát. My hráli výborně s míčem i bez míče, aktivně. To samé bychom chtěli předvést i v Tbilisi, jen s vítězstvím na konci. Vím, že Gruzie má teď vášeň pro fotbal, ale nám se taková atmosféra líbí. Těším se, v mužstvu je dobrá nálada, navíc všichni víme, že už je to příprava na kvalifikaci o mistrovství světa. Vlastně už teď o šampionát hrajeme, protože vítěz skupiny Ligy národů by měl mít jistotu, že půjde do baráže. Jsme tu, abychom se pokusili o tři body.“