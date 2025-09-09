Hašek: Žádný šlágr ke koukání, divákům se omlouváme. Ani Nedvěd nebyl nadšený

Po pátečním vítězství v Černé Hoře (2:0) udělal jedenáct změn v sestavě, do hry postupně poslal všechny tři nováčky Berana, Cedidlu i Karabce.
„U kluků, kteří hráli poprvé, si cením toho, že odevzdali maximum a šli na doraz. Ale od jiných hráčů jsem čekal víc,“ vykládal hlavní trenér. „Jmenovat nebudu, nechám si to pro sebe a udělám si detailní analýzu. Ale z některých výkonů jsem samozřejmě zklamaný,“ zdůraznil.
Češi vedli díky proměněné penaltě útočníka Chorého, který dostal v reprezentaci šanci rozehrát se po dlouhém trestu. V poslední minutě vyrovnal na 1:1 nádhernou střelou z přímého kopu Hamdán.
Od prvního gólu jste neměli nic.
Očekával jsem lepší výkon. Někteří spolu hráli v tomhle složení a rozestavení poprvé, ale to není omluva. Byl to pro nás důležitý test, viděli jsme v akci hráče, kteří v nároďáku v základu pravidelně nenastupují.
|
To se nepovedlo, pískot jsme si zasloužili, řekl zastupující kapitán fotbalistů Jemelka
Překvapil jste několika tahy: Šulc hrál po vystřídání na pravém kraji, Sadílek vysoko v záloze. Proč?
Plánovali jsme to dopředu i vzhledem k programu, který nás čeká. Chtěli jsme vidět, jak hráči vypadají na pozicích, na které se běžně třeba nedostávají. I to bylo důležité poznání. Ostatně také soupeře jsme vybírali tak, aby byl co nejkvalitnější. Ukázalo se, že podceňovaný saúdský fotbal má svou sílu.
Soupeř vás přehrával, zmiňovaný Šulc dokonce v televizním rozhovoru řekl: „Bylo to hrozný.“
Souhlasím, nebylo to dobré. Saúdové drželi míč, kvalitně kombinovali v rychlosti, technicky nás předčili.
Hodně upřímný rozhovor...— VŠECHNOOFOTBALE (@vsechnoofotbale) September 8, 2025
Myslím, že ani hráči nevědí, co mají hrát...
Hašek musí okamžitě odejít... pic.twitter.com/3PG71GhCPw
Teprve podruhé ve vaší éře jste nastoupili bez kapitána Součka. Ale proč šel následně do hry na poslední tři minuty?
Michal Beran už toho měl plné zuby, to byl hlavní důvod. Navíc jsme věřili, že nám Tomáš může pomoct v závěru pomoct odtrkat míče, které budou létat do vápna.
Ale nováček Beran nezklamal, ne?
Určitě ne. Odpracoval výborný zápas, byť měl ke konci problém s kondicí. Právě on je jedním z hráčů, který nás příjemně překvapil.
Některé dalším hráčům však jako by motivace scházela. Možná se jim s vědomím náročného podzimu do přípravného utkání tolik nechtělo. Četl jste jejich výkony podobně?
V nároďáku nikdy nevíte, kdy dostanete další šanci. Možná za dva roky, možná nikdy. Jestli si to někdo na hřišti prohrál, je to jeho chyba. V reprezentaci nemůžete jet na devadesát procent, musíte makat minimálně na sto deset.
S jakým pocitem se budete ze srazu vracet domů vy osobně?
Hráčům jsem poděkoval za utkání v Černé Hoře, které všichni poctivě odmakali. Po Saúdské Arábii už byla spokojenost logicky o mnoho menší, moc jsme nechválili. Je to procitnutí před zápasy, které jsou před námi.
|
Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě
Nejdřív Chorvatsko doma, pak Faerské ostrovy venku.
Těžký dvojzápas, fyzicky to bude hodně náročné. Potřebovali jsme vidět, že jsou hráči konkurenceschopní. I když celkový dojem z nebyl dobrý, ukázalo se, že někteří kluci mohou nastoupit kdykoli. Pár slušných výkonů tam přece jen bylo. Proti Chorvatům a Saúdům už nic zkoušet nemůžeme.
Jak zářijový dvojzápas zhodnotil v kabině Pavel Nedvěd, nový manažer reprezentací?
Mluvil podobně jako já, ale museli byste se spíš zeptat jeho. Z toho, co jsme předvedli, taky nebyl nadšený. Výkony v nároďáku si představuje trochu jinak.