Hašek: Žádný šlágr ke koukání, divákům se omlouváme. Ani Nedvěd nebyl nadšený

Jiří Čihák
  6:16
Jediná střela na bránu byla z penalty. Bezduchý až nezúčastněný výkon fotbalistů v přípravě se Saúdskou Arábií (1:1) zhodnotili fanoušci v Malšovické aréně v Hradci Králové pískotem. „Omlouváme se divákům, kteří nás sice povzbuzovali, ale moc ke koukání to nebylo,“ říkal reprezentační kouč Ivan Hašek.
Ivan Hašek sleduje přátelské utkání proti Saúdské Arábii.

Ivan Hašek sleduje přátelské utkání proti Saúdské Arábii. | foto: ČTK

Rozmrzelí čeští hráči na konci utkání se Saudskou Arábií.
Saudští hráči slaví gól, který na závěr utkání s Českem zařídil Abdullah Al...
Václav Jemelka v leteckém souboji s Abdulrahmanem Alobudem.
Václav Jemelka brání míč před Abdulrahmanem Al Oboudem, na pomoc přibíhá Michal...
13 fotografií

Po pátečním vítězství v Černé Hoře (2:0) udělal jedenáct změn v sestavě, do hry postupně poslal všechny tři nováčky Berana, Cedidlu i Karabce.

„U kluků, kteří hráli poprvé, si cením toho, že odevzdali maximum a šli na doraz. Ale od jiných hráčů jsem čekal víc,“ vykládal hlavní trenér. „Jmenovat nebudu, nechám si to pro sebe a udělám si detailní analýzu. Ale z některých výkonů jsem samozřejmě zklamaný,“ zdůraznil.

Češi vedli díky proměněné penaltě útočníka Chorého, který dostal v reprezentaci šanci rozehrát se po dlouhém trestu. V poslední minutě vyrovnal na 1:1 nádhernou střelou z přímého kopu Hamdán.

Od prvního gólu jste neměli nic.
Očekával jsem lepší výkon. Někteří spolu hráli v tomhle složení a rozestavení poprvé, ale to není omluva. Byl to pro nás důležitý test, viděli jsme v akci hráče, kteří v nároďáku v základu pravidelně nenastupují.

To se nepovedlo, pískot jsme si zasloužili, řekl zastupující kapitán fotbalistů Jemelka

Překvapil jste několika tahy: Šulc hrál po vystřídání na pravém kraji, Sadílek vysoko v záloze. Proč?
Plánovali jsme to dopředu i vzhledem k programu, který nás čeká. Chtěli jsme vidět, jak hráči vypadají na pozicích, na které se běžně třeba nedostávají. I to bylo důležité poznání. Ostatně také soupeře jsme vybírali tak, aby byl co nejkvalitnější. Ukázalo se, že podceňovaný saúdský fotbal má svou sílu.

Soupeř vás přehrával, zmiňovaný Šulc dokonce v televizním rozhovoru řekl: „Bylo to hrozný.“
Souhlasím, nebylo to dobré. Saúdové drželi míč, kvalitně kombinovali v rychlosti, technicky nás předčili.

Teprve podruhé ve vaší éře jste nastoupili bez kapitána Součka. Ale proč šel následně do hry na poslední tři minuty?
Michal Beran už toho měl plné zuby, to byl hlavní důvod. Navíc jsme věřili, že nám Tomáš může pomoct v závěru pomoct odtrkat míče, které budou létat do vápna.

Ale nováček Beran nezklamal, ne?
Určitě ne. Odpracoval výborný zápas, byť měl ke konci problém s kondicí. Právě on je jedním z hráčů, který nás příjemně překvapil.

Rozmrzelí čeští hráči na konci utkání se Saudskou Arábií.

Některé dalším hráčům však jako by motivace scházela. Možná se jim s vědomím náročného podzimu do přípravného utkání tolik nechtělo. Četl jste jejich výkony podobně?
V nároďáku nikdy nevíte, kdy dostanete další šanci. Možná za dva roky, možná nikdy. Jestli si to někdo na hřišti prohrál, je to jeho chyba. V reprezentaci nemůžete jet na devadesát procent, musíte makat minimálně na sto deset.

S jakým pocitem se budete ze srazu vracet domů vy osobně?
Hráčům jsem poděkoval za utkání v Černé Hoře, které všichni poctivě odmakali. Po Saúdské Arábii už byla spokojenost logicky o mnoho menší, moc jsme nechválili. Je to procitnutí před zápasy, které jsou před námi.

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Nejdřív Chorvatsko doma, pak Faerské ostrovy venku.
Těžký dvojzápas, fyzicky to bude hodně náročné. Potřebovali jsme vidět, že jsou hráči konkurenceschopní. I když celkový dojem z nebyl dobrý, ukázalo se, že někteří kluci mohou nastoupit kdykoli. Pár slušných výkonů tam přece jen bylo. Proti Chorvatům a Saúdům už nic zkoušet nemůžeme.

Jak zářijový dvojzápas zhodnotil v kabině Pavel Nedvěd, nový manažer reprezentací?
Mluvil podobně jako já, ale museli byste se spíš zeptat jeho. Z toho, co jsme předvedli, taky nebyl nadšený. Výkony v nároďáku si představuje trochu jinak.

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Fotbalové přestupy ONLINE: Posily na poslední chvíli hlásí Dukla i Karviná

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

9. září 2025  6:16

8. září 2025  23:58

Chorvati smetli Černou Horu, Kosovo v boji o mistrovství světa zaskočilo Švédy

Chorvatští fotbalisté v kvalifikaci o postup na mistrovství světa porazili Černou Horu 4:0 a dostali se díky lepšímu skóre před Česko do čela skupiny L, navíc mají zápas k dobru. S výběrem Ivana...

8. září 2025  23:31

To se nepovedlo, pískot jsme si zasloužili, řekl zastupující kapitán fotbalistů Jemelka

Do Hradce Králové za ním dorazili manželka, otec, sestra, aby viděli, jak Václav Jemelka vedl do boje fotbalovou reprezentaci v přípravě proti Saúdské Arábii (1:1) jako kapitán. „Pro mě krásný pocit,...

8. září 2025  22:39

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

8. září 2025  18:09,  aktualizováno  21:20

ZNÁMKOVÁNÍ: Ohodnoťte české fotbalisty za výkon v přípravě proti Saúdské Arábii

Jak se vám líbil výkon českých fotbalistů v domácí přípravě proti Saúdské Arábii? Oznámkujte hráče jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší. Každý musí odehrát alespoň dvacet minut, aby...

8. září 2025  21:01

Baník na poslední chvíli ještě posílil. Ze Slavie získal Kričfalušiho a Planku

V poslední přestupový den posílili fotbalisty Ostravy dva hráči z pražské Slavie a reprezentanti do 21 let. Baník získal na přestup stopera Ondřeje Kričfalušiho a záložníka Davida Planku. V zimě se k...

8. září 2025  18:53,  aktualizováno  19:32

Poslední tým ligy vítá posily. Do Pardubic přišli Vecheta, Smékal, Řezníček a Teah

Pardubičtí fotbalisté získali v závěru přestupního období hned šest posil. Z Karviné přestoupil útočník Filip Vecheta, který podepsal víceletou smlouvu, ofenzivu doplní i Daniel Smékal z Podbrezové a...

8. září 2025  12:35,  aktualizováno  19:24

Druhý Mareček v Teplicích, boleslavský. Vrací se Fortelný výměnou za Sedláčka

Na mizerný vstup do prvoligové sezony reagují fotbalové Teplice posilováním. Z Mladé Boleslavi získali skláři sedmadvacetiletého záložníka Daniela Marečka. Odchovanec pražské Sparty a bývalý...

8. září 2025  15:15,  aktualizováno  15:59

Kauzu škrtícího trenéra Jirkova řeší policie. Meziboří odmítá nařčení z rasismu

Pokání za škrcení mladého rozhodčího? Jen částečné. Jirkovský klub se za děsivé události v Meziboří při sobotním zápase dorostenců omluvil v zápise o utkání, jenže zároveň poukázal i na prohřešky...

8. září 2025  15:43

Leverkusen oznámil náhradu za Ten Haga. Schicka a spol. povede Hjulmand

Fotbalisty Leverkusenu včetně českého reprezentanta Patrika Schicka povede Kasper Hjulmand. Loňský bundesligový mistr uvedl, že s bývalým trenérem dánské reprezentace podepsal smlouvu do roku 2027....

8. září 2025  15:23

Pohotová reakce a pozdrav snoubence. Nenápadný pracant Rigo spasil Slováky

Jakmile zblízka poslal balon do sítě, rozeběhl se směrem k rohovému praporku, sklouzl se po kolenou a na dálku poslal polibek své snoubence, která seděla na tribuně. Těžko si Tomáš Rigo mohl vybrat...

8. září 2025  15:15

