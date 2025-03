Mbappé a spol. by nám neseděli, tuší Hašek. Penalty neviděl, vypadl mu přenos

Pro pořádek: do kvalifikační skupiny k Česku po neúspěšném rozstřelu v pařížském St. Denis nakonec z prvního koše favoritů zahučelo Chorvatsko, s nímž se reprezentace utká v červnu a v říjnu.

„Samozřejmě, že když se podíváte na sílu Francii, která má Mbappého, Barcolu a další rychlíky, není to způsob hry, který by nám seděl. Ale i Chorvaté mají obrovskou kvalitu. Společně s Francií je to nejúspěšnější evropský tým posledních dvou šampionátů,“ odpovídal Hašek před úterním zápasem (20:45) proti Gibraltaru.

Hrát se bude před nicotnou kulisou v portugalském Algarve, kde nejmenší z evropských reprezentací pořádá velké kvalifikační zápasy. „Atmosféra bouřlivá nebude, ale vyhrát musíme,“ říká Hašek.

Chystáte po sobotním vítězství nad Faerskými ostrovy (2:1) změny?

Určitě nenastoupí Tomáš Holeš, jehož zranění by sice nemělo být vážné, ale do Portugalska s námi neodcestoval. U ostatních hráčů řešíme jen lehkou únavu, ale nemám od doktorů zprávy, že by někdo nemohl nastoupit. Ke změnám může dojít i proto, že nás čeká typologicky jiný soupeř než byly Faery. Gibraltar proti nám nebude bránit v deseti lidech na vápně.

Opravdu?

Jsou mnohem aktivnější směrem dopředu. Mají v týmu i osmnáctileté nebo devatenáctileté kluky, kteří se nebojí jít jeden proti jednomu, jsou zvyklí z nižších anglických soutěží chodit do rychlosti, do sprintů. I v posledním zápase s Černou Horou, který prohráli 1:3, to bylo vidět. Navíc si vytvořili dvojnásobný počet standardek než soupeř, takže je na nás, abychom byli pozorní a neudělali chybu, kterou bychom jim něco zbytečně darovali.

Co vám zpětně nejvíc chybělo na výkonu s Faerskými ostrovy?

Ještě před tréninkem jsme měli sestříhané video ze zápasu, kde jsme si řekli, co bychom měli zlepšit. Osobně mi chybělo víc balonů do hrotových útočníků a do šestnáctky obecně. Obranný blok jsme na můj vkus obehrávali až moc zdlouhavě a příliš do široka. Měli jsme sice velký počet zakončení, ale mohlo toho být ještě víc. Věřím, že hned proti Gibraltaru ukážeme mnohem lepší tvář.

Estádio Algarve, na kterém čeští fotbalisté odehrají kvalifikační utkání o mistrovství světa proti Gibraltaru.

Se dvěma útočníky jako minule?

Asi víte, že vám neřeknu, kdo bude hrát. Ale jak Patrik Schick, tak Tomáš Chorý jsou zdravotně v pořádku a k dispozici. I pro ně to byl fyzicky náročný zápas, protože i když se snažili trhat obranu, prostoru tam bylo prostě málo. I podle běžeckých dat ovšem odvedli dobrou práci. Věřím, že se na hřišti objeví i tentokrát.

Přemýšlíte i o možné brankářské změně, nebo spíš patříte mezi trenéry, co určenou jedničku měnit nechtějí?

Odpovím podobně, základem je zdravotní stav. Všechno pak samozřejmě probereme s trenéry brankářů, kteří v tom mají důležité slovo, byť ve finále rozhodnu já. Myslím, že se všichni shodneme.

Na konci kvalifikace může být dost důležité i skóre, je to pro vás v kabině téma?

Určitě a říkal jsem to už před začátkem kvalifikace, rozhodovat může každá žlutá karta a každý gól. Stejně tak ale platí, že si ze všeho nejvíc musíme vážit bodů. Jestliže tady Gibraltar loni v přípravě dokázal remizovat s Walesem, nemůžeme si tady říkat, že proti nim budeme nahánět skóre. Tři body jsou priorita, uvidíme, jak se utkání bude vyvíjet. Ale vítězství je nutnost.