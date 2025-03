Schickovi děkujeme, ale od toho tam je. Zranění náš plán dost ovlivnilo, řekl Hašek

„Ale my jsme očekávali náročné utkání,“ přesvědčuje Hašek. „Začali jsme dobrým tlakem, dobrým způsobem, vytvářeli jsme si šance, ale nedali jsme gól. Pak navíc přišlo zranění, které ovlivnilo celý zápas. Něco jsme museli změnit, přejít na variantu B. V průběhu utkání nás to limitovalo.“

Jak?

Holeš má lehký problém se stehenním svalem, Nic vážného, ale musel dolů a v příštím utkání bude nejspíš chybět. Nahradil ho Zima a pro nás to byla komplikace v tom, že jsme ztratili jedno okno ke střídání. Původně jsme měli jiný plán, chtěli jsme některé hráče pošetřit na příští utkání, ale museli jsme to přehodnotit.

Dost jste se v zápase natrápili.

Byli jsme všude později, nedobíhali jsme druhé míče, odráželo se to k soupeři. Po našich ztrátách Faeřané vyráželi do rychlých protiútoků, které mají zmáknuté, protože okamžitě hledají hrotového útočníka. Fakt to nebylo jednoduché.

Zachránil vás dvougólový navrátilec Schick. Co byste si bez něj počali?

Patrik je tam od toho, aby dával góly. Jednou rozhodne Schick, podruhé zase někdo jiný. Ukázalo se, proč je tak důležitý. Všichni víme, že góly dávat umí, má zabijácký instinkt, který z něj dělá velkého hráče. Musíme mu poděkovat, že branky dal. Ale je součástí týmu, je to týmová práce.

V útoku tentokrát nastoupil vedle Chorého. Přiblížíte vaše plány?

Oba mají celkem formu a výšku, což bylo důležité i vzhledem k soupeři. Ani jednoho z nich jsme nechtěli až do konce střídat, protože jsme věděli, že Patrik může dát gól v jakýkoli moment, Tomáš nám zase hodně pomáhal při standardkách. Sami jste viděli, jak nebezpeční po nich Faeřané byli. Souhra samozřejmě nebyla ideální, nastoupili spolu poprvé, ale do budoucna je to pro nás jedna z možností, jak můžeme hrát.

Český záložník Tomáš Souček se snaží hlavičkovat v utkání proti Faerským ostrovům.

Na konci kvalifikační skupiny může být klíčové i skóre. Nečekali jste, že Faerům vstřelíte více branek?

Chtěli jsme samozřejmě vyhrát vyšším rozdílem. Důležitý je každý gól. Víme, že jsme nezačali ideálně, ale tři body jsou priorita a ty máme. Už v úterý nás čeká další utkání, kde musíme znovu zvítězit a ideálně přidat i nějaké góly.

V úterý večer nastoupíte v Portugalsku proti Gibraltaru.

Každý si myslí, že to jsou jednoduché zápasy, ale dneska už vám zadarmo nikdo nic nedá. Proti Faerským ostrovům nám chyběla kreativita, urvali jsme to silou. Musím hráčům poděkovat, že za stavu jedna jedna nepropadli panice a duel dotáhli do vítězného konce.

Jak jste se po vyrovnání cítil vy?

Pořád jsem věřil, že se dokážeme prosadit, ale nebudu lhát, deset minut před koncem to není příjemná situace. Na druhou stranu vím, že tihle kluci nechtějí prohrávat. Na hřišti nechají, co můžou.

Vsadili na vysoké míče do vápna, ale neměli jste lépe držet šířku hřiště, aby centrů bylo ještě víc?

Když se podíváte na statistiku centrovaných balonů, myslím si, že jich tam bylo poměrně dost. K míčům jsme se nedostávali i kvůli tomu, že Faery mají ve středu obrany opravdu velmi dobré hlavičkáře. Je ale pravda, že jsme spoustu momentů prováhali. Pořád máme na čem pracovat, pořád se můžeme zlepšovat a já věřím, že to ukážeme už v příštím zápase.

Můžete chybějící kreativitu, o které mluvíte, řešit i personální změnou? Debutoval například ostravský Šín.

Plány na další utkání máme, uvidíme, jaký bude zdravotní stav a jak kluci zregenerují. Bude to zase jiný zápas s jiným soupeřem. Musíme se dobře připravit, podívat se na utkání, které Gibraltar odehrál s Černou Horou (padl 1:3), a zanalyzovat si ho. I podle toho se rozhodneme, jak nastoupíme.