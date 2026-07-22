Jednáme s Guardiolou, potvrdili Italové. Klidně si kvůli němu utáhnou opasky

A dodal, že pokud by se bývalý kouč Manchesteru City, Bayernu Mnichov nebo Barcelony reprezentace ujal, přineslo by to svazu vysoké náklady.
„Říct, že bychom si kvůli tomu v krátkodobém až střednědobém horizontu museli utáhnout opasky, by bylo ještě mírné vyjádření. Kvůli tak dominantnímu jménu bychom však dokázali udělat výjimky,“ přiblížil.
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Chtěl si dát pauzu, teď však Guardiolu láká italská reprezentace. Přijme její nabídku?
Italové hledají nástupce Gennara Gattusa, jenž skončil u národního týmu po nezdaru v play off o postup na světový šampionát. Čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném turnaji potřetí za sebou.
Guardiola po sezoně skončil v Manchesteru City, který během desetiletého působení dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů. Před tím získal po třech titulech s Barcelonou i Bayernem. S Katalánci navíc dvakrát ovládl Ligu mistrů.