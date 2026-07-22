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Jednáme s Guardiolou, potvrdili Italové. Klidně si kvůli němu utáhnou opasky

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  12:37
Pep Guardiola diriguje fotbalisty City v utkání na hřišti Bournemouthu.

Pep Guardiola diriguje fotbalisty City v utkání na hřišti Bournemouthu. | foto: Reuters

Trenér Pep Guardiola se loučí po deseti letech loučí s Manchesterem City.
Trenér Pep Guardiola se loučí po deseti letech loučí s Manchesterem City.
Trenér Pep Guardiola se loučí po deseti letech loučí s Manchesterem City.
Zamyšlený trenér Guardiola během svého posledního zápasu na lavičce Manchesteru...
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Italský fotbalový svaz jedná s trenérem Pepem Guardiolu o možném nástupu k národnímu týmu. V podcastu Cronache di Spogliatoio spekulace potvrdil předseda federace Giovanni Malagó: „Ještě není nic jisté, ale myslím, že bylo správné a důležité jednání zahájit a pokračovat v něm."

A dodal, že pokud by se bývalý kouč Manchesteru City, Bayernu Mnichov nebo Barcelony reprezentace ujal, přineslo by to svazu vysoké náklady.

„Říct, že bychom si kvůli tomu v krátkodobém až střednědobém horizontu museli utáhnout opasky, by bylo ještě mírné vyjádření. Kvůli tak dominantnímu jménu bychom však dokázali udělat výjimky,“ přiblížil.

Chtěl si dát pauzu, teď však Guardiolu láká italská reprezentace. Přijme její nabídku?

Italové hledají nástupce Gennara Gattusa, jenž skončil u národního týmu po nezdaru v play off o postup na světový šampionát. Čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném turnaji potřetí za sebou.

Guardiola po sezoně skončil v Manchesteru City, který během desetiletého působení dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů. Před tím získal po třech titulech s Barcelonou i Bayernem. S Katalánci navíc dvakrát ovládl Ligu mistrů.

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