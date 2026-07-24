Itálie musí hledat trenéra reprezentace dál, Guardiola nabídku odmítl kvůli rodině

Guardiola údajně požadoval 20 milionů eur ročně, federace nabízela polovinu.
Italové hledají nástupce Gennara Gattusa, jenž skončil u národního týmu po nezdaru v play off o postup na světový šampionát. Čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném turnaji potřetí za sebou.
Guardiola na jaře odešel z Manchesteru City, který během deseti let dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů. V minulosti sbíral úspěchy i na lavičce Bayernu Mnichov a Barcelony, ve které strávil i drtivou většinu hráčské kariéry.
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Dalšími kandidáty na uvolněný post u italské reprezentace jsou pode médií mistr světa z roku 2006 Andrea Pirlo a Roberto Mancini, který už tým vedl v letech 2018 až 2023 a získal s ním evropský titul.