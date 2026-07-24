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Itálie musí hledat trenéra reprezentace dál, Guardiola nabídku odmítl kvůli rodině

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  12:16
Pep Guardiola ještě coby kouč Manchesteru City.

Pep Guardiola ještě coby kouč Manchesteru City. | foto: Reuters

Pep Guardiola ještě coby kouč Manchesteru City.
Pep Guardiola ještě coby kouč Manchesteru City.
Pep Guardiola ještě coby kouč Manchesteru City.
Pep Guardiola ještě coby kouč Manchesteru City.
11 fotografií
Španělský trenér Pep Guardiola italskou fotbalovou reprezentaci trénovat nebude. Podle agentury ANSA nabídku svazu odmítl, protože se chce věnovat rodině. Pětapadesátiletý kouč o tom informoval technického ředitele svazu Paola Maldiniho krátce poté, co se objevily zprávy, že se obě strany výrazně rozcházejí v otázce výše platu.

Guardiola údajně požadoval 20 milionů eur ročně, federace nabízela polovinu.

Italové hledají nástupce Gennara Gattusa, jenž skončil u národního týmu po nezdaru v play off o postup na světový šampionát. Čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném turnaji potřetí za sebou.

Guardiola na jaře odešel z Manchesteru City, který během deseti let dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů. V minulosti sbíral úspěchy i na lavičce Bayernu Mnichov a Barcelony, ve které strávil i drtivou většinu hráčské kariéry.

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Dalšími kandidáty na uvolněný post u italské reprezentace jsou pode médií mistr světa z roku 2006 Andrea Pirlo a Roberto Mancini, který už tým vedl v letech 2018 až 2023 a získal s ním evropský titul.

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