Itálie po 111 letech nasadila bratrské duo, Espositovi pomohli k jasné výhře v Turecku

Italové rozhodli o vítězství už v prvním poločase, který vyhráli 3:0. Krátce po změně stran snížil Yilmaz, brzy ale hostům vrátil tříbrankové vedení Francesco Esposito. Jedenadvacetiletý útočník Interu Milán nastoupil po boku svého staršího bratra Sebastiana, v základní sestavě italského výběru se objevila bratrská dvojice po 111 letech. V roce 1915 nastříleli Aldo a Luigi Ceveniniovi všechny góly při vítězství 3:1 nad Švýcarskem.
Pro čtyřiadvacetiletého Sebastiana to byl mezinárodní debut, zatímco nejmladší z bratrů Pio má na kontě již 10 zápasů za Itálii, ve kterých vstřelil pět gólů.
Nejstarší sourozenec, pětadvacetiletý Salvatore, odehrál v roce 2022 za reprezentaci jeden zápas.
Vůbec poprvé má Itálie na seniorské úrovni tři reprezentující bratry. V jednom zápase za italský nároďák však nastoupily „pouze“ čtyři dvojice bratrů, mezi nimi i Filippo a Simone Inzaghiovi v roce 2000.
Italové poprvé bodovali pod staronovým trenérem Mancinim, který je v roce 2021 dovedl k titulu mistrů Evropy. Turecko prohrálo i druhý zápas ve skupině a je poslední. Ve druhém zápase skupiny A1 porazili Francouzi 1:0 Belgii a vedou tabulku.