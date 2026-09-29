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Itálie po 111 letech nasadila bratrské duo, Espositovi pomohli k jasné výhře v Turecku

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Italský záložník Sandro Tonali oslavuje gól.

Italský záložník Sandro Tonali oslavuje gól. | foto: Reuters

Fotbalisté Turecka a Itálie, Ozan Kabak a Sandro Tonali.
Italští fotbalisté v zápase Ligy národů.
Italský fotbalista Nicolo Cambiaghi a turecký fotbalista Oguz Ayidin.
Italský fotbalista Pio Esposito slaví gól.
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Fotbalisté Itálie ve druhém kole skupiny A1 Ligy národů porazili Turecko na jeho půdě 4:1 a připsali si první tři body do tabulky. O góly se starali především hráči Interu Milán, po jednom vstřelili Alessandro Bastoni, Davide Frattesi a Francesco Pio Esposito, doplnil je Michael Kayode z Brentfordu.

Italové rozhodli o vítězství už v prvním poločase, který vyhráli 3:0. Krátce po změně stran snížil Yilmaz, brzy ale hostům vrátil tříbrankové vedení Francesco Esposito. Jedenadvacetiletý útočník Interu Milán nastoupil po boku svého staršího bratra Sebastiana, v základní sestavě italského výběru se objevila bratrská dvojice po 111 letech. V roce 1915 nastříleli Aldo a Luigi Ceveniniovi všechny góly při vítězství 3:1 nad Švýcarskem.

Pro čtyřiadvacetiletého Sebastiana to byl mezinárodní debut, zatímco nejmladší z bratrů Pio má na kontě již 10 zápasů za Itálii, ve kterých vstřelil pět gólů.

Nejstarší sourozenec, pětadvacetiletý Salvatore, odehrál v roce 2022 za reprezentaci jeden zápas.

Vůbec poprvé má Itálie na seniorské úrovni tři reprezentující bratry. V jednom zápase za italský nároďák však nastoupily „pouze“ čtyři dvojice bratrů, mezi nimi i Filippo a Simone Inzaghiovi v roce 2000.

Italové poprvé bodovali pod staronovým trenérem Mancinim, který je v roce 2021 dovedl k titulu mistrů Evropy. Turecko prohrálo i druhý zápas ve skupině a je poslední. Ve druhém zápase skupiny A1 porazili Francouzi 1:0 Belgii a vedou tabulku.

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