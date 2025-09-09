Šílená přestřelka. Italové jen útočili, kouč Gattuso uznal: Jsme blázni, byla to vražda

Gattuso vedl reprezentační výběr teprve ve druhém utkání poté, co v červnu nahradil odvolaného Luciana Spallettiho. V pátek Itálie rozstřílela Estonsko 5:0, proti Izraeli se však pořádně nadřela.
Outsider dvakrát vedl, Gattusův tým poté odskočil do vedení 4:2, které si ale nechal v závěru dvěma slepenými góly vzít.
Přesto nakonec díky brance Sandra Tonaliho v nastavení na neutrální půdě v Debrecínu zvítězil. Italové v kvalifikační skupině I ztrácejí tři body na vedoucí Norsko.
„Dnes to byla vražda, ale je to můj problém, ne hráčů. Jestli chceme hrát určitým způsobem, musíme se zlepšit. Byli jsme blázni, že jsme neustále útočili, na což Izrael čekal, pokaždé nás potrestali z protiútoků. Když jsme vedli, mohli jsme bránit hlouběji,“ uvedl sedmačtyřicetiletý Gattuso pro RAI Sport a Sky Sport Italia.
„Trochu nás překvapili tím, že hráli jeden na jednoho na začátku zápasu. Každý útok jim způsoboval potíže. Nebyli jsme úplně přesní, ale to je nevyhnutelné, když jsme hráli teprve druhé utkání v rozmezí několika dnů. Musíme na tom zapracovat,“ prohlásil někdejší dlouholetý hráč AC Milán.
Obdržené branky nechápal. „Jsme bláznivý tým, protože jsme příliš křehcí, strašně snadno inkasujeme směšné góly. Hráči si to uvědomují, ale je to můj problém, ne jejich,“ mínil bývalý trenér AC Milán, Neapole, Valencie či Marseille.
„Kluci si zaslouží uznání za to, jak dokázali zareagovat na každou facku, ale je to neoddiskutovatelné, že nemůžeme inkasovat takové góly jako proti Izraeli. To není kritika hráčů, já i můj realizační tým se musíme zlepšit a musíme na tom začít ihned pracovat. Tohle je mužstvo, které si nemůže dovolit, aby mu chyběla pevnost,“ řekl Gattuso.
Za sebou má první reprezentační sraz v roli trenéra: „Bylo to neuvěřitelných osm dní. Děkuju klukům za jejich snahu. Jestliže však chceme dosáhnout něčeho významného, musíme se zlepšit. To už jsme věděli dříve.“