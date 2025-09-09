Šílená přestřelka. Italové jen útočili, kouč Gattuso uznal: Jsme blázni, byla to vražda

Autor: ,
  11:14
Divokou přestřelku 4:5 mezi fotbalisty Izraele a Itálie v pondělním kvalifikačním utkání o mistrovství světa 2026 popsal kouč hostujícího týmu Gennaro Gattuso za nejšílenější zápas, jaký v trenérské kariéře zažil. Své mužstvo označil za bláznivé: „Nemůžeme si dovolit inkasovat tak směšné góly.“
Italská radost po vítězné trefě kvalifikačního duelu proti Izraeli.

Italská radost po vítězné trefě kvalifikačního duelu proti Izraeli. | foto: AP

Trenér italské fotbalové reprezentace Gennaro Gattuso.
Italští fotbalisté se radují z gólu proti Izraeli.
Gennaro Gattuso objímá střídajícího Mattea Politana.
Gennaro Gattuso
18 fotografií

Gattuso vedl reprezentační výběr teprve ve druhém utkání poté, co v červnu nahradil odvolaného Luciana Spallettiho. V pátek Itálie rozstřílela Estonsko 5:0, proti Izraeli se však pořádně nadřela.

Outsider dvakrát vedl, Gattusův tým poté odskočil do vedení 4:2, které si ale nechal v závěru dvěma slepenými góly vzít.

Chorvati smetli Černou Horu, Kosovo v boji o mistrovství světa zaskočilo Švédy

Přesto nakonec díky brance Sandra Tonaliho v nastavení na neutrální půdě v Debrecínu zvítězil. Italové v kvalifikační skupině I ztrácejí tři body na vedoucí Norsko.

„Dnes to byla vražda, ale je to můj problém, ne hráčů. Jestli chceme hrát určitým způsobem, musíme se zlepšit. Byli jsme blázni, že jsme neustále útočili, na což Izrael čekal, pokaždé nás potrestali z protiútoků. Když jsme vedli, mohli jsme bránit hlouběji,“ uvedl sedmačtyřicetiletý Gattuso pro RAI Sport a Sky Sport Italia.

Italští fotbalisté se radují z gólu proti Izraeli.

„Trochu nás překvapili tím, že hráli jeden na jednoho na začátku zápasu. Každý útok jim způsoboval potíže. Nebyli jsme úplně přesní, ale to je nevyhnutelné, když jsme hráli teprve druhé utkání v rozmezí několika dnů. Musíme na tom zapracovat,“ prohlásil někdejší dlouholetý hráč AC Milán.

Obdržené branky nechápal. „Jsme bláznivý tým, protože jsme příliš křehcí, strašně snadno inkasujeme směšné góly. Hráči si to uvědomují, ale je to můj problém, ne jejich,“ mínil bývalý trenér AC Milán, Neapole, Valencie či Marseille.

S Gattusem do lepších časů. Italské fotbalisty přebírá bývalý brousek

„Kluci si zaslouží uznání za to, jak dokázali zareagovat na každou facku, ale je to neoddiskutovatelné, že nemůžeme inkasovat takové góly jako proti Izraeli. To není kritika hráčů, já i můj realizační tým se musíme zlepšit a musíme na tom začít ihned pracovat. Tohle je mužstvo, které si nemůže dovolit, aby mu chyběla pevnost,“ řekl Gattuso.

Za sebou má první reprezentační sraz v roli trenéra: „Bylo to neuvěřitelných osm dní. Děkuju klukům za jejich snahu. Jestliže však chceme dosáhnout něčeho významného, musíme se zlepšit. To už jsme věděli dříve.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Gibraltar vs. ČeskoFotbal - - 9. 9. 2025:Gibraltar vs. Česko //www.idnes.cz/sport
9. 9. 13:00
  • 36.00
  • 28.00
  • 1.00
Ázerbájdžán vs. UkrajinaFotbal - Skupina D - 9. 9. 2025:Ázerbájdžán vs. Ukrajina //www.idnes.cz/sport
9. 9. 18:00
  • 7.64
  • 4.62
  • 1.43
Arménie vs. IrskoFotbal - Skupina F - 9. 9. 2025:Arménie vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
9. 9. 18:00
  • 4.68
  • 3.60
  • 1.82
Srbsko vs. AnglieFotbal - Skupina K - 9. 9. 2025:Srbsko vs. Anglie //www.idnes.cz/sport
9. 9. 20:45
  • 4.44
  • 3.40
  • 1.91
Albánie vs. LotyšskoFotbal - Skupina K - 9. 9. 2025:Albánie vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
9. 9. 20:45
  • 1.37
  • 4.58
  • 10.20
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Fotbalové přestupy ONLINE: Posily na poslední chvíli hlásí Dukla i Karviná

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

Šílená přestřelka. Italové jen útočili, kouč Gattuso uznal: Jsme blázni, byla to vražda

Divokou přestřelku 4:5 mezi fotbalisty Izraele a Itálie v pondělním kvalifikačním utkání o mistrovství světa 2026 popsal kouč hostujícího týmu Gennaro Gattuso za nejšílenější zápas, jaký v trenérské...

9. září 2025  11:14

Spousta změn, kapitán z lavičky a na hřišti chaos. Prostě to bylo hrozný, vypálil Šulc

Byl to nezvyk, ne že ne. Číslo 22 v zápisu jen mezi náhradníky. Kapitán s uvolněným výrazem na lavičce. A páska výjimečně na ruce obránce Václava Jemelky. Zarazilo vás, že Tomáš Souček v pondělí za...

9. září 2025  10:07

Velkolepé posilování Pardubic? Cítíme, že máme ekonomickou sílu, říká Zavřel

V poslední den přestupního období tuzemské nejvyšší soutěže se do zkvalitnění kádru pořádně pustili v Pardubicích – oznámili hned sedm příchodů takřka najednou. Cíl? Opustit spodní patro tabulky a...

9. září 2025  9:15

Nečekané loučení. Nottingham vyhodil kouče, rozhádal se s výstředním majitelem

U fotbalistů Nottinghamu skončil s okamžitou platností trenér Nuno Espírito Santo. Portugalský kouč, jenž v minulé sezoně dovedl tým poprvé po 30 letech k postupu do pohárové Evropy, doplatil na...

9. září 2025  7:42

Hašek: Žádný šlágr ke koukání, divákům se omlouváme. Ani Nedvěd nebyl nadšený

Jediná střela na bránu byla z penalty. Bezduchý až nezúčastněný výkon fotbalistů v přípravě se Saúdskou Arábií (1:1) zhodnotili fanoušci v Malšovické aréně v Hradci Králové pískotem. „Omlouváme se...

9. září 2025  6:16

Fotbalové přestupy ONLINE: Posily na poslední chvíli hlásí Dukla i Karviná

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

8. září 2025  23:58

Chorvati smetli Černou Horu, Kosovo v boji o mistrovství světa zaskočilo Švédy

Chorvatští fotbalisté v kvalifikaci o postup na mistrovství světa porazili Černou Horu 4:0 a dostali se díky lepšímu skóre před Česko do čela skupiny L, navíc mají zápas k dobru. S výběrem Ivana...

8. září 2025  23:31

To se nepovedlo, pískot jsme si zasloužili, řekl zastupující kapitán fotbalistů Jemelka

Do Hradce Králové za ním dorazili manželka, otec, sestra, aby viděli, jak Václav Jemelka vedl do boje fotbalovou reprezentaci v přípravě proti Saúdské Arábii (1:1) jako kapitán. „Pro mě krásný pocit,...

8. září 2025  22:39

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

8. září 2025  18:09,  aktualizováno  21:20

ZNÁMKOVÁNÍ: Ohodnoťte české fotbalisty za výkon v přípravě proti Saúdské Arábii

Jak se vám líbil výkon českých fotbalistů v domácí přípravě proti Saúdské Arábii? Oznámkujte hráče jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší. Každý musí odehrát alespoň dvacet minut, aby...

8. září 2025  21:01

Baník na poslední chvíli ještě posílil. Ze Slavie získal Kričfalušiho a Planku

V poslední přestupový den posílili fotbalisty Ostravy dva hráči z pražské Slavie a reprezentanti do 21 let. Baník získal na přestup stopera Ondřeje Kričfalušiho a záložníka Davida Planku. V zimě se k...

8. září 2025  18:53,  aktualizováno  19:32

Poslední tým ligy vítá posily. Do Pardubic přišli Vecheta, Smékal, Řezníček a Teah

Pardubičtí fotbalisté získali v závěru přestupního období hned šest posil. Z Karviné přestoupil útočník Filip Vecheta, který podepsal víceletou smlouvu, ofenzivu doplní i Daniel Smékal z Podbrezové a...

8. září 2025  12:35,  aktualizováno  19:24

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.