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Chtěl si dát pauzu, teď však Guardiolu láká italská reprezentace. Přijme její nabídku?

Autor:
  11:12
Zamyšlený trenér Guardiola během svého posledního zápasu na lavičce Manchesteru...

Zamyšlený trenér Guardiola během svého posledního zápasu na lavičce Manchesteru City. | foto: AP

Trenér Pep Guardiola se loučí po deseti letech loučí s Manchesterem City.
Trenér Pep Guardiola se loučí po deseti letech loučí s Manchesterem City.
Trenér Pep Guardiola se loučí po deseti letech loučí s Manchesterem City.
Kouč Manchesteru City Pep Guardiola po utkání na půdě Bournemouthu.
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Je to jen několik týdnů, co po deseti letech skončil na lavičce fotbalistů Manchesteru City. Bez práce ale možná španělský trenér Pep Guardiola dlouho nebude. Láká ho totiž trápící se italská reprezentace.

S informací přišla italská divize Sky Sports.

Podle ní za Guardiolou letěl přímo do Barcelony nový technický ředitel Paolo Maldini se svým poradcem Leonardem.

Oba národní tým najal s vidinou, že ho dostanou z krize.

Vždyť Itálie, jedna z historicky nejúspěšnějších reprezentací, už třikrát za sebou chyběla na mistrovství světa. Něco podobného nechce znovu zažít, a tak si dělá zálusk na jednoho z historicky nejúspěšnějších trenérů.

Guardiolu snad netřeba víc představovat.

Trenér Pep Guardiola se loučí po deseti letech loučí s Manchesterem City.
Kouč Manchesteru City Pep Guardiola po utkání na půdě Bournemouthu.

Vyhrál co se dalo. Úspěchy slavil v Barceloně, Bayernu a naposledy v Manchesteru City, z nějž během deseti let stvořil minimálně na domácí úrovni takřka nezastavitelnou mašinu. Ale měl by zájem trénovat národní tým? Navíc takhle krátce po svém konci v Anglii?

„Až odejdu z Manchesteru City, nepůjdu do jiné země dělat to stejné,“ naznačoval v jednom z rozhovorů před pár lety.

„Žádné trenérské plány teď nemám, jinak bych zůstal. Potřebuju si trochu odpočinout a nějakou dobu trénovat nebudu,“ říkal ale, když se loučil se City.

Něco podobného tvrdil už před rokem, kdy se o jeho konci začalo spekulovat poprvé. „Dám si pauzu. Rozhodně trenérskou kariéru neukončím, ale pauzu si dám,“ vysvětloval.

Guardiola potvrdil spekulace, po deseti letech končí u Manchesteru City

Může to tak být stejný případ jako Jürgen Klopp, jenž si po konci v Liverpoolu na dva roky odskočil k šéfování fotbalových aktivit Red Bullu, aby teď plný sil převzal Německo.

„Cítím, že bych teď neměl energii tomu dávat každý den všechno, což se v boji o titul očekává. Znám se, tu energii mám, ale v budoucnu bych ji ztratil,“ přiznal Guardiola.

Jenže Itálie pravděpodobně nebude chtít čekat.

Dalšími kandidáty jsou prý někdejší záložník Andrea Pirlo či Roberto Mancini, jenž Itálii před pěti lety dovedl k triumfu na Euru. Maldini by ale pochopitelně rád přemluvil Guardiolu.

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Už dříve se o něm spekulovalo, údajně by dostal rozšířené pravomoci a měl vliv na celý italský fotbal. Právě kvůli tomu je ale možné, že takhle důležitou roli odmítne.

A co pak?

Kromě Itálie se v médiích hovoří také o dlouhodobém zájmu anglické reprezentace. U ní po třetím místě na mistrovství světa zůstává Thomas Tuchel, jenž má smlouvu do roku 2028, což by případně vycházelo na dvouroční pauzu pro Guardiolu.

Mimochodem, i po letošním šampionátu platí, že ho nikdy nevyhrála země, kterou vedl zahraniční trenér.

Kdo ví, třeba se v budoucnu právě Guardiola stane tím první.

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