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Pirlo italskou reprezentaci nepovede, vadí vazby na Rusko. Maldini prý zvažuje konec

Autor:
  12:44
Někdejší italský záložník Andrea Pirlo na lavičce Juventusu.

Někdejší italský záložník Andrea Pirlo na lavičce Juventusu. | foto: Reuters

Andrea Pirlo, trenér fotbalistů Juventusu.
Andrea Pirlo, trenér fotbalistů Juventusu, udílí pokyny v utkání s Boloňou.
Trenér Juventusu Andrea Pirlo sleduje utkání svého týmu s Atalantou.
Cristiano Ronaldo z Juventusu se zdraví s koučem Andreou Pirlo v zápase proti...
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Byl druhou variantou, když nevyšlo angažování slavného Pepa Guardioly. Jenže ani Andrea Pirlo, někdejší skvělý záložník, se trenérem italské fotbalové reprezentace nestane. Šéfovi tamního svazu se totiž nelíbí jeho napojení na ruskou sázkovou kancelář Fonbet.

Pro Itálii, která se aktuálně trápí sportovně, je to další komplikace.

A poněkud nečekaná, jelikož se zdálo, že Pirlovu angažování nic nebrání.

„Dozvěděl jsem se, že už nejsem kandidátem na trenéra italské reprezentace,“ potvrdil nicméně Pirlo v pondělí dopoledne na instagramu.

„V uplynulých dnech jsem trpce sledoval, jaká debata se vyrojila okolo mě a mého možného jmenování trenérem italské reprezentace. Z respektu vůči všem jsem dlouho byl zticha, ale teď cítím potřebu některé věci upřesnit,“ vysvětloval už o den dřív v obsáhlém příspěvku.

andreapirlo21

Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana.
Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio. Ritengo però doveroso chiarire alcuni aspetti.
Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva.
Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono.

Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l’amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano.
Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono.
L’amore per l’Italia non dipende da un incarico. Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre.

26. července 2026 v 23:43, příspěvek archivován: 27. července 2026 v 10:34
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Šéf svazu Giovanni Malagó má podle italských médií problém s tím, že je Pirlo od loňského října ambasadorem ruské sázkovky Fonbet, na jejíž akci byl letos v květnu v Moskvě.

Na Fonbet je napojený Sergej Lomakin, ruský miliardář, jenž mimo jiné vlastní tým United FC ze Spojených arabských emirátů, kde Pirlo od loňského léta koučuje.

„Napříč svou kariérou jsem vždy jednal v souladu se zákonem a se smlouvami, které jsem podepsal. Spolupráce, která je teď v centru dění, vyplynula v rámci mé kariéry ve Spojených arabských emirátech a je výhradně komerčního a sportovního charakteru,“ hájil se Pirlo.

„Přisuzovat jí politickou váhu znamená vnucovat mi postoje, které jsem nikdy nezastával a nejsou mi vlastní,“ přidal.

Andrea Pirlo, trenér fotbalistů Juventusu, udílí pokyny v utkání s Boloňou.

„Pan Lomakin nemá s Fonbetem nic společného a to stejné platí o klubu United FC. Tahle vazba jednoduše neexistuje,“ zní nicméně z Dubaje.

Situace okolo italského národního týmu je aktuálně dost napjatá.

Objevily se totiž informace, že pokud Malagó Pirlovo jmenování neschválí, může to vést i k rezignaci nového sportovního ředitele Paola Maldiniho a jeho poradce Leonarda.

„V Itálii teď nastal absolutní chaos. Maldini a Leonardo by mohli skončit pouhých 16 dnů po jmenování do funkce,“ přibližuje novinář Guillaume Pacini.

Itálie dál hledá trenéra reprezentace. Guardiola nabídku odmítl, ve hře je Pirlo

Oba muži přitom měli řídit přestavbu italského fotbalu a prvním krokem byl výběr nového trenéra. První volbou byl Španěl Guardiola, který ale odmítl, jelikož se chce věnovat rodině.

Teď je jisté, že nepřijde ani Pirlo. Dalšími variantami jsou údajně Roberto Mancini a Antonio Conte.

„Rád bych Maldinimu a Leonardovi poděkoval za důvěru. Mrzí mě, že sportovní rozhodnutí se takhle rychle proměnilo v politickou debatu. Moje láska pro Itálii každopádně není závislá na mé pozici,“ doplnil bývalý slavný záložník.

Jak to nakonec s italskou reprezentací dopadne?

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