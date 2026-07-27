Pro Itálii, která se aktuálně trápí sportovně, je to další komplikace.
A poněkud nečekaná, jelikož se zdálo, že Pirlovu angažování nic nebrání.
„Dozvěděl jsem se, že už nejsem kandidátem na trenéra italské reprezentace,“ potvrdil nicméně Pirlo v pondělí dopoledne na instagramu.
„V uplynulých dnech jsem trpce sledoval, jaká debata se vyrojila okolo mě a mého možného jmenování trenérem italské reprezentace. Z respektu vůči všem jsem dlouho byl zticha, ale teď cítím potřebu některé věci upřesnit,“ vysvětloval už o den dřív v obsáhlém příspěvku.
Šéf svazu Giovanni Malagó má podle italských médií problém s tím, že je Pirlo od loňského října ambasadorem ruské sázkovky Fonbet, na jejíž akci byl letos v květnu v Moskvě.
Na Fonbet je napojený Sergej Lomakin, ruský miliardář, jenž mimo jiné vlastní tým United FC ze Spojených arabských emirátů, kde Pirlo od loňského léta koučuje.
„Napříč svou kariérou jsem vždy jednal v souladu se zákonem a se smlouvami, které jsem podepsal. Spolupráce, která je teď v centru dění, vyplynula v rámci mé kariéry ve Spojených arabských emirátech a je výhradně komerčního a sportovního charakteru,“ hájil se Pirlo.
„Přisuzovat jí politickou váhu znamená vnucovat mi postoje, které jsem nikdy nezastával a nejsou mi vlastní,“ přidal.
„Pan Lomakin nemá s Fonbetem nic společného a to stejné platí o klubu United FC. Tahle vazba jednoduše neexistuje,“ zní nicméně z Dubaje.
Situace okolo italského národního týmu je aktuálně dost napjatá.
Objevily se totiž informace, že pokud Malagó Pirlovo jmenování neschválí, může to vést i k rezignaci nového sportovního ředitele Paola Maldiniho a jeho poradce Leonarda.
„V Itálii teď nastal absolutní chaos. Maldini a Leonardo by mohli skončit pouhých 16 dnů po jmenování do funkce,“ přibližuje novinář Guillaume Pacini.
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Itálie dál hledá trenéra reprezentace. Guardiola nabídku odmítl, ve hře je Pirlo
Oba muži přitom měli řídit přestavbu italského fotbalu a prvním krokem byl výběr nového trenéra. První volbou byl Španěl Guardiola, který ale odmítl, jelikož se chce věnovat rodině.
Teď je jisté, že nepřijde ani Pirlo. Dalšími variantami jsou údajně Roberto Mancini a Antonio Conte.
„Rád bych Maldinimu a Leonardovi poděkoval za důvěru. Mrzí mě, že sportovní rozhodnutí se takhle rychle proměnilo v politickou debatu. Moje láska pro Itálii každopádně není závislá na mé pozici,“ doplnil bývalý slavný záložník.
Jak to nakonec s italskou reprezentací dopadne?