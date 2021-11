Italům hrozí, že zase přijdou o MS. Postoupíme a vyhrajeme ho, věří kouč

Italové totiž v Severním Irsku remizovali bez branek, což je stálo přímý postup na šampionát, který na podzim 2022 pořádá Katar.

A na baráž mají špatné vzpomínky. V té poslední totiž překvapivě podlehli Švédsku a na MS 2018 v Rusku chyběli, což se jim stalo po 60 letech.

Podobný scénář s potupnou blamáží však v hlavě trenéra Roberta Manciniho neexistuje.

„V březnu postoupíme na mistrovství světa a pak ho možná celé vyhrajeme. Jsem plný sebevědomí,“ řekl Mancini novinářům v Belfastu. „Teď už s tím nic neuděláme, ale v březnu ze sebe zkusíme vydat to nejlepší,“ doplnil.



Jeho svěřenci vyhráli úvodní tři kvalifikační zápasy, ale po zlatém Euru se jim přestalo dařit. Z pěti podzimních utkání zvítězili pouze nad outsiderem Litvou (5:0) a čtyřikrát remizovali včetně obou duelů se Švýcary. Body Italové nečekaně ztratili i při domácí remíze 1:1 s Bulhary.

Nedlouho na to - o tři duely později - také skončila jejich série bez porážky, nejdelší v dějinách národních fotbalových mužstev. Sedmatřicet zápasů trvala. Od podzimu 2018 do podzimu 2021. Dvacet osm výher, devět remíz, skóre 93:12.

„Měli jsme porazit Bulharsko a proměnit dvě penalty proti Švýcarsku. Tyto zápasy jsme měli vyhrát. O baráži ale vůbec nepochybuji. Musíme do března znovu najít to, co nás doposud zdobilo, a zůstat úplně v klidu,“ prohlásil Mancini.



V Belfastu italskému trenérovi sice scházelo jedenáct hráčů včetně důležitých osobností typu Marca Verrattiho, Giorgia Chielliniho, Leonarda Spinazzoly či Cira Immobileho, ale vymlouvat se na to nechtěl.

Naopak popsal, proč se Italům proti Severnímu Irsku nevedlo podle představ.



„Přestože jsme kontrolovali utkání, nedařilo se nám střílet góly. Severní Irsko postavilo všechny hráče do obrany a my je nedokázali zlomit. S takovými soupeři máme problémy. Je to škoda, protože jsme tuhle skupinu měli rozhodnout mnohem dříve,“ dodal.

Italové, kteří budou v v play off mezi nasazenými, se o šampionát můžou střetnout i s českou reprezentací. Její naděje na nasazení a tudíž vyhnutí se těm nejlepším v prvním zápase je mizivá, ale existuje: musí v úterý večer porazit Estonsko o šest branek a doufat, že Wales prohraje s Belgií, Turecko ztratí v Černé Hoře a Norsko nevyhraje v Nizozemsku.

Z baráže, do níž jde dvanáct týmů, se na závěrečný turnaj v Kataru dostanou tři, které dokážou porazit dva soupeře. Ty jim určí los příští pátek 26. listopadu. Nasazené celky odehrají první zápasy doma.