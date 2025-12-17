Z pražského přeboru na africký fotbalový šampionát. I Žižkov má reprezentanta

Obránce Isaac Muleme hrající za béčko Viktorie Žižkov bude reprezentovat Ugandu na Africkém poháru národů. Třiatřicetiletý fotbalista bral působení v páté nejvyšší české soutěži jako šanci dostat se na africký šampionát v Maroku, uvedl web fotbalpraha.cz. Uganda se ve skupině utká s Tuniskem, Tanzanií a Nigérií.

Isaac Muleme (vlevo) v dresu Viktorie Žižkov | foto: CTK / imago sportfotodienst / Gabor Krieg Profimedia.cz

Africký šampionát začne v neděli i s řadou hvězd z anglické Premier League a dalších předních evropských soutěží. Z české nejvyšší soutěže byli nominováni Igoh Ogbu (Slavia/Nigérie), Santiago Eneme (Sparta/Rovníková Guinea), Aziz Kayondo (Liberec/Uganda) a Benson Sakala (Bohemians/Zambie).

Muleme působí na Žižkově od roku 2018 s výjimkou krátkého hostování v Nitře, zahrál si i druhou českou ligu. Rezerva Viktorie je po podzimu v tabulce přeboru čtvrtá čtyři body za vedoucím Zličínem. Rodák z Kampaly odehrál za béčko na podzim 10 zápasů a dal dvě branky. Za národní tým Ugandy má na kontě už takřka pět desítek utkání.

Trenéra žižkovské rezervy Viliama Krbúšika zaujal svou poctivostí. „Je to obrovský profesionál. Na tréninky chodil první, poctivě se rozcvičoval, pracoval na mobilitě, půl hodiny před ostatními. Bral to tak, že se u nás rozehraje, bude mít herní praxi a díky tomu i šanci, aby se dostal na šampionát, což se povedlo,“ řekl kouč webu Pražského fotbalového svazu.

Muleme měl obavy, zda se může z tak nízké soutěže do nominace Ugandy prosadit.

„Ani jsem nevěděl, že to klaplo. Jsem fakt moc nadšený a on jistě taky. V průběhu podzimu jsme spolu jezdili na tréninky, tak jsme si o všem povídali. Vím, že měl trochu strach, že se na šampionát nedostane kvůli tomu, že hraje jen pátou ligu. Ale vyšlo to, skvělé,“ uvedl spoluhráč z žižkovské rezervy Josef Bazal.

Vstoupit do diskuse
Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Slavia si pojistila Halinského, ještě půlrok ho nechá hostovat v Teplicích

Fotbalový talent Denis Halinský podepsal ve Slavii smlouvu do léta 2030.

Jeden podpis, dvojnásobná radost. Talentovaný fotbalový obránce Denis Halinský prodloužil smlouvu s prvoligovou Slavií Praha až do června 2030, zároveň se protáhlo jeho úspěšné hostování v Teplicích....

Olomouc - Lech Poznaň: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Michal Beran sleduje balón v utkání proti Noahu.

Fotbalisté Olomouce se v posledním kole ligové fáze Konferenční ligy pokusí napravit fiasko z Gibraltaru. Doma přivítají polský Lech Poznaň a ve hře je postup do play off. Kde můžete zápas sledovat...

Z fotbalového MS si účastníci odvezou rekordních 727 milionů dolarů

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní federace FIFA rozdělí mezi účastníky fotbalového mistrovství světa v příštím roce rekordních 727 milionů dolarů (15 miliard korun). Největší část, 656 milionů dolarů (13,5 miliardy...

Chceme vyhrát a mít volnější únor, hlásil Priske. Čelil i otázce na námluvy s Rangers

Trenér Brian Priske se usmívá na tiskové konferenci před zápasem Sparty s...

Kromě tradičních předzápasových otázek se ho skotští novináři zeptali také na to, jak blízko byl angažmá v Rangers, o čemž se spekulovalo před jeho návratem do fotbalové Sparty. „To je něco, o čem...

Sparta - Aberdeen: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Fotbalisté Sparty nastoupí v posledním kole ligové fáze Konferenční ligy proti skotskému Aberdeenu. Vítězství jim zaručí přímý postup do osmifinále. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě i další...

Klub rovná se stadion. Bohemians chtějí koupit Ďolíček, záměr přednesli městu

Vršovický stadion Ďolíček.

Vedení fotbalistů Bohemians Praha 1905 předneslo Magistrátu hlavního města Prahy záměr koupit stadion Ďolíček do majetku klubu. Výbory pro správu majetku i sport se k tomu vyjádřily kladně, uvedl...

Vachouškovo dilema. Ať ještě zůstane v Brně, radí táta kometě Zbrojovky

Tadeáš Vachoušek ze Zbrojovky Brno slaví s fanoušky svůj gól na hřišti béčka...

Pět gólů ve finiši podzimu, sedm celkem. Fotbalista Tadeáš Vachoušek v brněnské Zbrojovce konečně explodoval, z talentu se vyklubala kometa a tahoun druholigového lídra. Kam se zrzavý útočník v zimě...

Na finále MS za něco přes tisícovku. FIFA po kritice zavedla levnější lístky

Prezident FIFA Gianni Infantino při losu MS 2026.

Mezinárodní fotbalová federace FIFA po kritice cen vstupenek na mistrovství světa 2026 ze strany fanouškovských organizací zavedla levnější kategorii lístků. FIFA uvedla, že speciální vstupenky pro...

Bílkova průlomová sezona. Nejlepší střelec a kapitán pokračuje v Teplicích

Teplický Michal Bílek slaví gól do sítě Bohemians.

Fotbalové Teplice si pojistily svého kapitána a nejlepšího střelce, záložník Michal Bílek na Stínadlech prodloužil kontrakt, který by mu vypršel v létě. Prvoligový klub o tom informoval na svém webu,...

Fotbalistou roku FIFA je Dembélé. Navázal na svůj triumf ve Zlatém míči

Ousmane Dembélé z Paris St. Germain se raduje.

Cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu světa za uplynulý rok podle mezinárodní federace FIFA získal útočník Ousmane Dembélé. Osmadvacetiletý francouzský reprezentant, který s Paris St. Germain...

Ještě jedna mise pro Koubka? Odrazil předsudky, teď je blízko životní šanci

Trenér Plzně Miroslav Koubek před zápasem proti Glasgow Rangers

Už pomalu najížděl na klidnější rytmus. Zašel si zaběhat, projel se na kole nebo s manželkou vyrazil na výlet. Konečně měl čas sednout si na jedno do oblíbené kladenské hospůdky. Taky zařídit...

