Jste rasisti! To vy pácháte genocidu! Irové po dotazech Izraelců ukončili tiskovku

Zástupci irského svazu ji před nedělní odvetou v Srbsku předčasně ukončili. Proč? I kvůli izraelskému dotazu na havárii letu Flydubai.
Po zhruba deseti minutách, během nichž se ještě probíraly věci ohledně zápasu, se jeden z izraelských novinářů obrátil na trenéra Heimira Hallgrímssona s dotazem, co soudí o středečním útoku na kapitána letadla mířícího z Dubaje do Tel Avivu.
Další novinář, který se podle britských médií odmítal vzdát mikrofonu, pak irské fotbalisty obvinil z rasistického chování vůči Izraelcům při prvním vzájemném duelu, což už soupeř nevydržel a tiskovou konferenci ukončil.
Ireland's pre-match press conference before tomorrow's Nations League match with Israel ended abruptly, after an Israeli journalist made an accusation of racism against the Irish players that FAI press officer Kieran Crowley called "completely untrue" | Full story:… pic.twitter.com/IUCB3KLeF0— RTÉ Sport (@RTEsport) October 3, 2026
„V tomto dvojzápase je skutečně hodně emocí,“ stihl si ještě povzdechnout trenér Hallgrímsson. „Oba tábory po úvodním zápase nahlásily určité incidenty, které se teď budou prošetřovat. Kéž bychom se odteď mohli soustředit jen na fotbal.“
Což je v případě těchto dvou zemí v podstatě nemožné.
Pokud netušíte, irské obyvatelstvo je ve svých názorech a postojích silně propalestinské.
I proto se už v květnu se kapitáni irských prvoligových celků a dalších 160 sportovních osobností vyslovili pro bojkot dvojzápasu v rámci kampaně „Stop the Game“.
Utkání v maďarském Debrecínu, které Irové ovládli 3:0, nakonec bojkotoval jen brankář Gavin Bazunu. Ostatní reprezentanti si nakonec odhlasovali, že proti Izraelcům nastoupí. Situaci vyostřil i Islanďan Hallgrímsson, který počínání Izraele označil za genocidu.
Irové pak při izraelské hymně sklopili hlavy a navlékli černé pásky kolem rukou na připomínku obětí konfliktu v Gaze. Izraelské úřady sklopené hlavy odsoudily a ministr zahraničí Gideon Saar obvinil Iry z toho, že stojí na špatné straně barikády.
Poté irská reprezentace doma v Dublinu remizovala 2:2 s Rakouskem. Během zápasu fanoušci zaházeli hřiště tenisovými míčky a jeden z protestujících vběhl na trávník s palestinskou vlajkou.
„Nebude to přátelské utkání,“ věštil Hallgrímsson.
„Náš stát je desetkrát větší než jejich,“ kroutil hlavou izraelský kapitán Manor Solomon. „Nesnášejí nás. A ani my je nemáme rádi,“ dodal.
V neděli se nečeká nic jiného než další kontroverze.