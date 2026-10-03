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Jste rasisti! To vy pácháte genocidu! Irové po dotazech Izraelců ukončili tiskovku

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  18:32

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Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson před utkáním s Izraelem. | foto: AP

Spor se táhne už od rozlosování skupin fotbalové Ligy národů. Irsko proti Izraeli? Politická rozbuška. I proto UEFA rozhodla, že se obě vzájemná utkání odehrají na neutrálním hřišti. Jenže k rozepřím dochází i mezi aktéry. Minulý týden se úvodní zápas po protestech uvnitř irské kabiny tak tak uskutečnil. Tiskovou konferenci před odvetou už se zachránit nepodařilo.

Zástupci irského svazu ji před nedělní odvetou v Srbsku předčasně ukončili. Proč? I kvůli izraelskému dotazu na havárii letu Flydubai.

Po zhruba deseti minutách, během nichž se ještě probíraly věci ohledně zápasu, se jeden z izraelských novinářů obrátil na trenéra Heimira Hallgrímssona s dotazem, co soudí o středečním útoku na kapitána letadla mířícího z Dubaje do Tel Avivu.

Další novinář, který se podle britských médií odmítal vzdát mikrofonu, pak irské fotbalisty obvinil z rasistického chování vůči Izraelcům při prvním vzájemném duelu, což už soupeř nevydržel a tiskovou konferenci ukončil.

„V tomto dvojzápase je skutečně hodně emocí,“ stihl si ještě povzdechnout trenér Hallgrímsson. „Oba tábory po úvodním zápase nahlásily určité incidenty, které se teď budou prošetřovat. Kéž bychom se odteď mohli soustředit jen na fotbal.“

Což je v případě těchto dvou zemí v podstatě nemožné.

Pokud netušíte, irské obyvatelstvo je ve svých názorech a postojích silně propalestinské.

I proto se už v květnu se kapitáni irských prvoligových celků a dalších 160 sportovních osobností vyslovili pro bojkot dvojzápasu v rámci kampaně „Stop the Game“.

Utkání v maďarském Debrecínu, které Irové ovládli 3:0, nakonec bojkotoval jen brankář Gavin Bazunu. Ostatní reprezentanti si nakonec odhlasovali, že proti Izraelcům nastoupí. Situaci vyostřil i Islanďan Hallgrímsson, který počínání Izraele označil za genocidu.

Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson před utkáním s Izraelem.

Irové pak při izraelské hymně sklopili hlavy a navlékli černé pásky kolem rukou na připomínku obětí konfliktu v Gaze. Izraelské úřady sklopené hlavy odsoudily a ministr zahraničí Gideon Saar obvinil Iry z toho, že stojí na špatné straně barikády.

Poté irská reprezentace doma v Dublinu remizovala 2:2 s Rakouskem. Během zápasu fanoušci zaházeli hřiště tenisovými míčky a jeden z protestujících vběhl na trávník s palestinskou vlajkou.

„Nebude to přátelské utkání,“ věštil Hallgrímsson.

„Náš stát je desetkrát větší než jejich,“ kroutil hlavou izraelský kapitán Manor Solomon. „Nesnášejí nás. A ani my je nemáme rádi,“ dodal.

V neděli se nečeká nic jiného než další kontroverze.

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Chorvatsko vs. AnglieFotbal - Skupina 3 - 3. 10. 2026:Chorvatsko vs. Anglie //www.idnes.cz/sport
Živě0:4
  • 300.00
  • 130.00
  • -
Estonsko vs. LucemburskoFotbal - Skupina 4 - 3. 10. 2026:Estonsko vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.31
  • 4.20
  • 11.00
Island vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 3. 10. 2026:Island vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.17
  • 5.80
  • 18.00
Bělorusko vs. San MarinoFotbal - Skupina 1 - 3. 10. 2026:Bělorusko vs. San Marino //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.01
  • 20.00
  • 120.00
Španělsko vs. ČeskoFotbal - Skupina 3 - 3. 10. 2026:Španělsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
3. 10. 20:45
  • 1.06
  • 14.90
  • 35.00
S. Makedonie vs. SkotskoFotbal - Skupina 1 - 3. 10. 2026:S. Makedonie vs. Skotsko //www.idnes.cz/sport
3. 10. 20:45
  • 5.90
  • 3.55
  • 1.62
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