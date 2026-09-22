Lék na hloupost jsme ještě nenašli. Izrael kritizuje trenéra za prohlášení o genocidě

„Nehrajeme s genocidou, hrajeme proti ní. Hrajeme proti Izraeli, ne s ním,“ prohlásil minulý týden během nominační tiskové konference devětapadesátiletý Islanďan Hallgrímsson, jenž se v březnu představil v semifinále baráže proti Česku.
A v pondělí zareagoval Izraelská fotbalová asociace.
„Světu a lidstvu jsme pomohli v několika odvětvích a získali několik Nobelových cen,“ začíná příspěvek na sociálních sítích.
„Bohužel, lék na hloupost, nevědomost a pokrytectví, které projevil trenér Irska, jsme ještě nenašli. Nehrajeme s hloupostí, nevědomostí a pokrytectvím, hrajeme proti trenérovi, jenž je ztělesňuje,“ pokračuje rýpavě.
Irská fotbalová asociace zatím nereagovala.
V pondělí večer mimochodem několik fanoušků v Irsku protestovalo před hotelem, kde národní tým přebývá, a požadovali, aby reprezentace k zápasům nenastoupila.
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160 irských sportovců už dříve podepsalo otevřený dopis vyzývající k bojkotu utkání. „Je to zásadní chvíle a máte možnost udělat správnou věc. Nehrát ten zápas by bylo to vůbec nejsportovnější, co můžete udělat.“
Tamní asociace v červenci hlasovala, zda k zápasu nastoupit a ze 114 členů bylo 75 pro, 32 proti a tři se zdrželi hlasování. Vyžádala si však od UEFA povolení odehrát utkání na neutrální půdě a bez fanoušků.
Izrael se má nejprve s Irskem utkat 27. října v Maďarsku, kde během probíhajícího konfliktu s Palestinou hraje své domácí zápasy. 4. října proti sobě pak země nastoupí v Srbsku.