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Lék na hloupost jsme ještě nenašli. Izrael kritizuje trenéra za prohlášení o genocidě

Autor:
  11:40
Trenér irských fotbalistů Heimir Hallgrímsson během utkání s Českem.

Trenér irských fotbalistů Heimir Hallgrímsson během utkání s Českem. | foto: Reuters

Trenér irské fotbalové reprezentace Heimir Hallgrímsson před kvalifikačním...
Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson z Islandu.
Trenér irské reprezentace Heimir Hallgrímsson během utkání s Portugalskem.
Izraelští fanoušci během utkání kvalifikace na mistrovství světa.
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V aktuální reprezentační přestávce se utkají hned dvakrát a po událostech posledních dní lze očekávat, že zápas mezi fotbalisty Irska a Izraele bude pořádně vypjatý. Proč? Kvůli komentářům irského trenéra Heimira Hallgrímsisona a následné reakci izraelské asociace.

„Nehrajeme s genocidou, hrajeme proti ní. Hrajeme proti Izraeli, ne s ním,“ prohlásil minulý týden během nominační tiskové konference devětapadesátiletý Islanďan Hallgrímsson, jenž se v březnu představil v semifinále baráže proti Česku.

A v pondělí zareagoval Izraelská fotbalová asociace.

„Světu a lidstvu jsme pomohli v několika odvětvích a získali několik Nobelových cen,“ začíná příspěvek na sociálních sítích.

„Bohužel, lék na hloupost, nevědomost a pokrytectví, které projevil trenér Irska, jsme ještě nenašli. Nehrajeme s hloupostí, nevědomostí a pokrytectvím, hrajeme proti trenérovi, jenž je ztělesňuje,“ pokračuje rýpavě.

Irská fotbalová asociace zatím nereagovala.

V pondělí večer mimochodem několik fanoušků v Irsku protestovalo před hotelem, kde národní tým přebývá, a požadovali, aby reprezentace k zápasům nenastoupila.

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160 irských sportovců už dříve podepsalo otevřený dopis vyzývající k bojkotu utkání. „Je to zásadní chvíle a máte možnost udělat správnou věc. Nehrát ten zápas by bylo to vůbec nejsportovnější, co můžete udělat.“

Tamní asociace v červenci hlasovala, zda k zápasu nastoupit a ze 114 členů bylo 75 pro, 32 proti a tři se zdrželi hlasování. Vyžádala si však od UEFA povolení odehrát utkání na neutrální půdě a bez fanoušků.

Izrael se má nejprve s Irskem utkat 27. října v Maďarsku, kde během probíhajícího konfliktu s Palestinou hraje své domácí zápasy. 4. října proti sobě pak země nastoupí v Srbsku.

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