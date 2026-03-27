Školní batůžky a černé pásky. Íránci připomněli oběti útoku na dívčí školu

Spojené státy a Izrael rozpoutaly válku s Íránem vzdušnými útoky 28. února. Mezi prvními zasaženými místy byla škola u základny íránských revolučních gard ve městě Mináb. Podle íránských médií v důsledku úderu zemřelo nejméně 168 dětí a desítka učitelů.
Viceprezident íránského fotbalového svazu Mehdí Nabí řekl agentuře Reuters, že se hráči rozhodli uspořádat protest s barevnými batůžky jako symbolické gesto solidarity s oběťmi. „Byli hluboce zasaženi bombardováním dívčí školy a chtěli vyjádřit svou soustrast. Bylo to kolektivní rozhodnutí týmu,“ řekl Nabí.
Írán má v červnu na mistrovství světa odehrát všechny tři zápasy ve skupině v USA. Národní svaz začal jednat s FIFA o přesunutí duelů do Mexika, mezinárodní federace však změny v rozpisu turnaje neplánuje.