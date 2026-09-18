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UEFA a CONCACAF požadují, aby Infantino vyplatil všem svazům 10 milionů dolarů

Autor: ,
  18:46

Prezident FIFA Gianni Infantino na zápase Francie s Irákem. | foto: Reuters

Viceprezidenti FIFA za Evropu a Severní Ameriku Aleksander Čeferin a Victor Montagliani vyzvali šéfa světové fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina, aby všem členským svazům vyplatil jednorázový bonus 10 milionů dolarů (212 milionů korun) z finanční rezervy po úspěšném mistrovství světa. Uvedli dnes v dopise, který má k dispozici agentura AP.

Podle prezidenta UEFA Čeferina a šéfa CONCACAF Montaglianiho, kteří po neúspěšném Infantinově plánu prodat část práv na MS soukromým investorům patří k jeho nejhlasitějším kritikům, by měla mít FIFA po světovém šampionátu v Severní Americe finanční rezervu šest miliard dolarů (127 miliard korun).

Mohla by si tak dovolit „jednorázovou výplatu“, jež by v případě 211 členských federací činila 2,1 miliardy dolarů (44,6 miliardy korun).

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Výzva k vyplacení desetimilionového příspěvku je podle AP zjevnou protiváhou k Infantinově nabídce 20 milionů každé federaci za podporu nakonec odvolaného projektu.

Čeferin a Montagliani také Infantina informovali, že požadují kompletní a nezávislou analýzu finanční situace federace před zasedáním rady FIFA, jež je naplánováno do Curychu na 15. října. Bude to první zasedání vedení FIFA od té doby, co Infantino v červenci oznámil plán prodat soukromým investorům s vazbami na rodinu amerického prezidenta Donalda Trumpa 20 procent práv na MS za 4,2 miliardy dolarů (89 miliard korun). Po velké vlně kritiky následně šéf FIFA od projektu odstoupil.

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Infantino řídí světový fotbal od roku 2016 a příští rok v březnu se chce ucházet o znovuzvolení. Jeho největšími odpůrci jsou právě UEFA a CONCACAF, naopak podporu mu vyslovily Afrika a také část jihoamerických zemí.

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