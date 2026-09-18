Podle prezidenta UEFA Čeferina a šéfa CONCACAF Montaglianiho, kteří po neúspěšném Infantinově plánu prodat část práv na MS soukromým investorům patří k jeho nejhlasitějším kritikům, by měla mít FIFA po světovém šampionátu v Severní Americe finanční rezervu šest miliard dolarů (127 miliard korun).
Mohla by si tak dovolit „jednorázovou výplatu“, jež by v případě 211 členských federací činila 2,1 miliardy dolarů (44,6 miliardy korun).
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Výzva k vyplacení desetimilionového příspěvku je podle AP zjevnou protiváhou k Infantinově nabídce 20 milionů každé federaci za podporu nakonec odvolaného projektu.
Čeferin a Montagliani také Infantina informovali, že požadují kompletní a nezávislou analýzu finanční situace federace před zasedáním rady FIFA, jež je naplánováno do Curychu na 15. října. Bude to první zasedání vedení FIFA od té doby, co Infantino v červenci oznámil plán prodat soukromým investorům s vazbami na rodinu amerického prezidenta Donalda Trumpa 20 procent práv na MS za 4,2 miliardy dolarů (89 miliard korun). Po velké vlně kritiky následně šéf FIFA od projektu odstoupil.
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Infantino řídí světový fotbal od roku 2016 a příští rok v březnu se chce ucházet o znovuzvolení. Jeho největšími odpůrci jsou právě UEFA a CONCACAF, naopak podporu mu vyslovily Afrika a také část jihoamerických zemí.