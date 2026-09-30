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Infantinovi kritici, ne vyzyvatelé. Novým šéfem FIFA nebude ani Čeferin, ani Chelajfí

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  12:31

Ousmane Dembélé z Paris St Germain s klubový prezident Násir al-Chelajfi oslavují. | foto: Thaier Al-SudaniReuters

Ačkoli patří šéf sdružení evropských fotbalových klubů (EFC) Násir Chelajfí k hlasitým odpůrcům prezidenta FIFA Gianniho Infantina, o jeho pozici se příští rok ve volbách ucházet nebude. Na zasedání EFC v Kodani prezident Paris Saint-Germain řekl, že o funkci ve světové federaci nestojí.

„FIFA mě naprosto nezajímá a nemám žádnou agendu ani ambici tam být. Nemyslím si, že jsem tím správným člověkem na tuto pozici a také ji nechci. Baví mě to, co dělám. FIFA pro mě není. Děkuji,“ uvedl Chelajfí na tiskové konferenci.

Šestapadesátiletý Infantino je v části fotbalového světa terčem kritiky mimo jiné kvůli svému plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa, od kterého následně pod tlakem odstoupil. Přesto se hodlá příští rok v březnu ucházet o znovuzvolení a zatím nemá protikandidáta.

Nebude jím ani dlouholetý Chelajfího spojenec a další z Infantinových kritiků Aleksander Čeferin. Prezident evropské unie UEFA vyloučil kandidaturu na šéfa světového fotbalu už dříve. Ve svém projevu v Kodani Infantina opět kritizoval, aniž by ho však jmenoval.

„Fotbal nepotřebuje žádné císaře,“ uvedl Čeferin v projevu, v němž symbolicky připomněl pohádku dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena Císařovy nové šaty.

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