„FIFA mě naprosto nezajímá a nemám žádnou agendu ani ambici tam být. Nemyslím si, že jsem tím správným člověkem na tuto pozici a také ji nechci. Baví mě to, co dělám. FIFA pro mě není. Děkuji,“ uvedl Chelajfí na tiskové konferenci.
Šestapadesátiletý Infantino je v části fotbalového světa terčem kritiky mimo jiné kvůli svému plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa, od kterého následně pod tlakem odstoupil. Přesto se hodlá příští rok v březnu ucházet o znovuzvolení a zatím nemá protikandidáta.
Nebude jím ani dlouholetý Chelajfího spojenec a další z Infantinových kritiků Aleksander Čeferin. Prezident evropské unie UEFA vyloučil kandidaturu na šéfa světového fotbalu už dříve. Ve svém projevu v Kodani Infantina opět kritizoval, aniž by ho však jmenoval.
„Fotbal nepotřebuje žádné císaře,“ uvedl Čeferin v projevu, v němž symbolicky připomněl pohádku dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena Císařovy nové šaty.