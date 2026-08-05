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Infantino svolal krizovou schůzku, vedení FIFA letí do Maroka

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  8:44
Gianni Infantino, prezident FIFA, se culí do kamery.

Gianni Infantino, prezident FIFA, se culí do kamery. | foto: AP

Carlos Cordeiro v Oválně pracovně vedle Gianniho Infantina a Donalda Trumpa.
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
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Kritizovaný prezident mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino svolal podle médií na středu krizovou schůzku vedení. Britský deník The Times a televize Sky uvedly, že šéf světového fotbalu povolal své klíčové spolupracovníky do marocké metropole Rabatu.

Infantino vyvolal minulý týden odpor velké části fotbalové veřejnosti návrhem prodat část práv z mistrovství světa soukromým investorům.

I když v pátek od plánu oficiálně odstoupil, kritické hlasy na jeho adresu pokračují a sílí odpor, především v Evropě. Někteří se domnívají, že by současná krize mohla znamenat jeho konec v čele FIFA.

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Svého šéfa navíc v minulých dnech kritizovali i jeho dosavadní klíčoví spolupracovníci. Generální sekretář FIFA Mattias Grafström označil nedávné dění za „smutnou a hanebnou sérii událostí“, šéf globálního rozvoje FIFA a bývalý úspěšný trenér Arséne Wenger se od Infantinova návrhu veřejně distancoval. Už minulý týden na protest rezignoval prezidentův důvěrník a poradce Carlos Cordeiro.

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Rabat je sídlem regionální centrály FIFA pro Afriku, kde má Infantino tradičně podporu. V marockém hlavním městě se také příští rok uskuteční 77. kongres federace s prezidentskými volbami, na nichž se Infantino plánoval ucházet o znovuzvolení. Z kontinentálních a národních federací už nicméně sílí hlasy, že je pro ně současný šéf nepřijatelný.

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