Infantino svolal krizovou schůzku, vedení FIFA letí do Maroka

Infantino vyvolal minulý týden odpor velké části fotbalové veřejnosti návrhem prodat část práv z mistrovství světa soukromým investorům.
I když v pátek od plánu oficiálně odstoupil, kritické hlasy na jeho adresu pokračují a sílí odpor, především v Evropě. Někteří se domnívají, že by současná krize mohla znamenat jeho konec v čele FIFA.
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Svého šéfa navíc v minulých dnech kritizovali i jeho dosavadní klíčoví spolupracovníci. Generální sekretář FIFA Mattias Grafström označil nedávné dění za „smutnou a hanebnou sérii událostí“, šéf globálního rozvoje FIFA a bývalý úspěšný trenér Arséne Wenger se od Infantinova návrhu veřejně distancoval. Už minulý týden na protest rezignoval prezidentův důvěrník a poradce Carlos Cordeiro.
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Rabat je sídlem regionální centrály FIFA pro Afriku, kde má Infantino tradičně podporu. V marockém hlavním městě se také příští rok uskuteční 77. kongres federace s prezidentskými volbami, na nichž se Infantino plánoval ucházet o znovuzvolení. Z kontinentálních a národních federací už nicméně sílí hlasy, že je pro ně současný šéf nepřijatelný.